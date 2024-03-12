Χρηματιστήριο - Κλείσιμο: Άνοδος 0,33% - Στα 201,41 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Ήπια ανάκαμψη παρουσίασαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, μετά τη χθεσινή ισχυρή διορθωτική υποχώρηση

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.395,86 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,33%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.400,07 μονάδες (+0,63%).

Η αξία των συναλλαγών κυμάνθηκε σε υψηλά επίπεδα και ανήλθε στα 201,41 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 48.963.936 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,09%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε οριακά σε ποσοστό 0,07%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Σαράντης (+3,60%), της Aegean Airlines (+2,59%), της Coca Cola HBC (+2,16%), της Autohellas (+2,00%), της Lamda (+1,55%) και της Εθνικής (+1,39%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Eurobank (-3,74%), της Τιτάν (-1,36%), της Elvalhalcor (-0,92%) και της Alpha Bank (-0,71%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Πειραιώς και η Eurobank διακινώντας 15.314.061 και 13.475632 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 59,86 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 24,10 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 55 μετοχές, 48 πτωτικά και 23 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Σαράντης +3,60% και ΚΡΙ- ΚΡΙ +2,70%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Λεβεντέρης(π) -20,53% και ΒΙΣ -4,31%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 25,4500 -1,36%

ALPHA BANK: 1,6665 -0,71%

AEGEAN AIRLINES: 12,6600 +2,59%

VIOHALCO: 5,5200 αμετάβλητη

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 15,2200 +0,26%

ΔΕΗ: 11,2900 -0,09%

COCA COLA HBC:28,8000 +2,16%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,5100 +0,40%

ΕΛΠΕ: 8,0500 +0,75%

ELVALHALCOR: 1,9300 -0,92%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,0000 +1,39%

ΕΥΔΑΠ: 5,5400 +0,73%

EUROBANK: 1,7740 -3,74%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,9100 +0,34%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,8750 +1,55%

MOTOR OIL: 26,6200 +0,83%

JUMBO: 26,1600 +0,31%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 35,4400 +0,34%

ΟΛΠ:25,7500 +0,19%

ΟΠΑΠ: 16,7000 -0,42%

ΟΤΕ: 13,4400 +1,05%

AUTOHELLAS:13,2800 +2,00%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,9900 -0,15%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 9,7900 +3,60%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 16,8000 +0,36%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

