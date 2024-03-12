Για πλασματική αύξηση του ΑΕΠ έκανε λόγο την Τρίτη ο Στέφανος Κασσελάκης. «Είναι ντροπή για την Ελλάδα να εμφανίζει πλασματική αύξηση του ΑΕΠ της (…) Αγοράζουν κόκκινα δάνεια, αυξάνουν το ΑΕΠ. Δεν υπάρχει βιώσιμη ουσιαστική αύξηση του ΑΕΠ (…)», επισήμανε από την «Τεχνόπολη» ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία παρουσιάζοντας το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με τίτλο «Ελληνικό όνειρο – Ζωή με αξιοπρέπεια».

Ενώ πρόσθεσε, μεταξύ άλλων ότι «παρουσιάζουμε τη δέσμη μέτρων που προτείνουμε να εφαρμοστούν για την αναχαίτιση της ακρίβειας».

«Θα ασχοληθούμε με δύο βασικά εργαλεία της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που αν παραμείνει λίγο ακόμη στην εξουσία, θα δημιουργήσουν μη αναστρέψιμες βλάβες στον οικονομικό και κοινωνικό ιστό της Ελλάδας. Αυτά τα δύο κρίσιμα μεγέθη είναι η ακρίβεια και η φορολογία (…) Δεν υπάρχει εισαγόμενη ακρίβεια. Πρόκειται για πολιτικές πληθωριστικής και κερδοσκοπικής απληστίας που σχεδιάστηκαν και υλοποιούνται από το Μέγαρο Μαξίμου, καθ’ υπόδειξη των μεγάλων οικονομικών παραγόντων».

Για «εμμονή» του Κυριάκου Μητσοτάκη και των εκπροσώπων του μαζί του, έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, ξεκινώντας την ομιλία του στην εκδήλωση με τίτλο «Ελληνικό όνειρο - Ζωή με αξιοπρέπεια» ενώ την απέδωσε στις «κυλιόμενες μετρήσεις» που βλέπουν.

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τώρα νέα δυναμική, είπε, υπογραμμίζοντας πως είναι «ξεκάθαρα δεύτερος και ανεβαίνει» και πως αυτό οφείλεται, τόσο στην αντιπολίτευση που έχει κάνει το κόμμα στο νομοσχέδιο για τα πανεπιστήμια, όσο και στη στάση που κράτησε για την ισότητα στον γάμο. «Προφανώς αυτά έχουν μεταδώσει ένα μήνυμα», είπε χαρακτηριστικά.

«Κύριε Μητσοτάκη έχετε επιχειρήσει ποτέ στη ζωή σας;», διερωτήθηκε ο Στ. Κασσελάκης, αφήνοντας αιχμές και για τα «500 εκατ. δανεικά και αγύριστα» της ΝΔ.

«Οι τράπεζες δεν έχουν ανακεφαλαιωθεί από μάννα εξ ουρανού, αλλά από την τσέπη του Έλληνα φορολογούμενου», είπε επίσης ο Στ. Κασσελάκης, κατηγορώντας την κυβέρνηση για «θράσος να ζητάνε και τα ρέστα». Επιπλέον, της καταλόγισε πρακτικές gaslighting, δηλαδή ψυχολογικής χειραγώγησης του θύματος από τον θύτη, «να τον πείσει ότι εκείνος φταίει». Όπως ανέφερε, την ίδια στρατηγική εφαρμόζει η ΝΔ, όταν κάνει λόγο για «ατομική ευθύνη».

«Είναι καιρός να δείξουμε ότι όχι: ούτε θύματα θα γίνουμε και ότι η κοινωνία έχει ανάγκη αλληλεγγύη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας περιέγραψε με μελανά χρώματα την πραγματικότητα: "Τι βλέπουμε και τι βιώνουμε: Ότι οι μικρομεσαίοι αποκλείονται και εξοντώνονται όπως προέβλεπε το σχέδιο Πισσαρίδη, προκειμένου το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας να συγκεντρωθεί σε λίγους κεφαλαιούχους και funds". Σημείωσε ότι η αύξηση των έμμεσων φόρων υπερκάλυψε την όποια μείωση των άμεσων φόρων. Η χώρα είναι παγιδευμένη σε ένα υφεσιακό σπιράλ". Γενικεύοντας ανέφερε: "Οι συγχρονισμένες τακτικές των μεγάλων εταιρειών στην ενέργεια και στα καύσιμα, σε συνδυασμό με τις καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών και των σέρβισερς, κατευθύνουν το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας σε ένα ολιγοπωλιακό σύμπλεγμα. Το μοντέλο Μητσοτάκη είναι αντιαναπτυξιακό. Η Ελλάδα είναι πεδίο βολής κάθε λογής κερδοσκόπων".

Σημείωσε ότι υπάρχουν δύο βασικά εργαλεία της κυβέρνησης Μητσοτάκη που θα δημιουργήσουν μη αναστρέψιμες βλάβες στην οικονομία, θα οδηγήσουν στην κατάρρευση του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα: Είναι η ακρίβεια και η φορολογία. Αυτά τα δύο δεν είναι συμπτώματα κρίσης αλλά συνειδητή οικονομική πολιτική. Πρόκειται για πολιτικές κερδοσκοπικής απληστίας καθ' υπόδειξη μεγάλων συμφερόντων. Μία υπεύθυνη κυβέρνηση δεν μπορεί να ασχολείται με μικρομειώσεις φόρων και μικροαυξήσεις στους μισθούς, θα έπρεπε να ασχολείται με την θωράκιση του πραγματικού εισοδήματος. Είναι ντροπή να εμφανίζει η κυβέρνηση πλασματική αύξηση του ΑΕΠ μέσω της δραστηριότητας των funds και της αγοράς κόκκινων δανείων.

Υπάρχει συρρίκνωση της πραγματικής οικονομίας μέσω της ακρίβειας του πληθωρισμού, της αύξησης των έμμεσων φόρων και της στρεβλής κατανομής των πόρων.

Ακολούθως ανέπτυξε μία δέσμη μέτρων και μεταρρυθμίσεων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την καταστολή της ακρίβειας και για ένα δίκαιο βιώσιμο και σταθερό φορολογικό σύστημα που θα ισχύει για όλους τους πολίτες με ορίζοντα δεκαετίας. Υπογράμμισε ότι το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ προβλέπει την ολιστική αναδιάρθρωση και ρύθμιση του χρέους των πολιτών και πρόσθεσε ότι "δεσμευόμαστε ότι όχι μόνο να αυξηθεί το εισόδημα του πολίτη αλλά να αναπτυχθεί και η οικονομία". Σημείωσε ότι υπάρχουν αποδείξεις για τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την ακρίβεια αλλά επιπλέον το βλέπουν όλοι οι πολίτες στα σούπερ μάρκετ. "Η Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη δεν είναι μία κανονική χώρα και κανείς δεν την εμπιστεύεται. Γι αυτό και πολλοί επιδιώκουν να ζήσουν το όνειρο τους στην Ευρώπη, στην Αμερική ακόμη και σε χώρες της Ασίας". Ως επιχείρημα στο θέμα της ακρίβειας επικαλέστηκε "τις ευρωπαϊκές πρωτιές της Ελλάδας σε καύσιμα, σε τρόφιμα, σε ενέργεια αλλά και το ρεκόρ κερδών των τραπεζών. Το λέει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το λένε η Εurostat και τα διεθνή παρατηρητήρια τιμών"

Στον ΣΥΡΙΖΑ ο πρώτος στόχος είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος που να εξασφαλίζει μία ζωή με αξιοπρέπεια, υπογράμμισε ο κ. Κασσελάκης και παρέθεσε μία σειρά "μέτρων καταστολής που θα αποφέρουν 3,243 δισ. ευρώ επειδή θα πληρώσουν οι κερδοσκόποι που έχουν αποκομίσει 3,62 δισ.. Πρόκειται για μία σειρά παρεμβάσεων προκειμένου να επιστρέψουν μέρος από τα 15 δισ. ευρώ που έχουν αποκομίσει τα ολιγοπώλια.

Παράλληλα δεσμεύτηκε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-Π θα προχωρήσει σε:

1. Θέσπιση ανώτατου περιθωρίου κέρδους 5% στην χοντρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και θέσπιση ανώτατου ορίου κέρδους στη λιανική ανά MWh, σε ετήσια βάση.

2. Ανώτατο όριο στο περιθώριο κέρδους από την διύλιση και την εμπορία σε μόνιμη βάση στο μέσο όρο του συνόλου των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προσωρινά για όχι λιγότερο από 1 χρόνο, μειώνουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα στον χαμηλότερο επιτρεπτό συντελεστή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδικά για το αγροτικό πετρέλαιο προχωράμε σε πλήρη επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης και καθιέρωση υπερμειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στο 6%, από 24% που ισχύει σήμερα.

3. Για τα τρόφιμα και τα βιομηχανικά αγαθά ευρείας χρήσης προχωράμε στην επιβολή πλαφόν κερδών σε όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας και καθιερώνουμε καθημερινούς εντατικούς ελέγχους.

Επιβάλουμε ανώτατο περιθώριο κέρδους σε εισαγωγείς-εγχώριους βιομηχανικούς παραγωγούς και αποθήκες λιανεμπορίου.

Όλα αυτά με βάση το μέσο όρο τιμών που ισχύουν για τα αντίστοιχα προϊόντα, αλλά και για ίδιες ή παρόμοιες εταιρείες στις 15 ευρωπαϊκές χώρες με τον χαμηλότερο μηνιαίο ατομικό και οικογενειακό εισόδημα.

Προσωρινά για 6+6 μήνες προχωράμε στον μηδενισμό του συντελεστή ΦΠΑ στις κατηγορίες βασικών αγαθών, όπως τα προσδιορίζει η ΕΛΣΤΑΤ, δηλαδή στο αλεύρι, το ψωμί, τα δημητριακά, το κρέας, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα αυγά, τα έλαια, τα λαχανικά και φυσικά σε όλα τα είδη διατροφής βρεφών και νηπίων.

Στα μόνιμα μέτρα προτείνουμε την ένταξη προϊόντων ατομικής υγιεινής ενηλίκων και περιποίησης βρεφών στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6% από 13% που είναι σήμερα στα βρεφικά είδη και από 24% που είναι σήμερα στα είδη ενηλίκων και υπερηλίκων.

Προτείνουμε τη μείωση συντελεστή ΦΠΑ στον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή στους συντελεστές 21%, 11% και 5% αντίστοιχα στις υπόλοιπες κατηγορίες αγαθών, καθώς και σε 6% για την ύδρευση από 13% και στην αποχέτευση σε 23% από 24% που είναι σήμερα.

4. Επιπλέον, εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προχωράμε στην άμεση συγκρότηση παρατηρητηρίου τιμών καταναλωτή και θα δημοσιοποιούμε κάθε εβδομάδα συγκριτικούς πίνακες τιμών προϊόντων στην Ελλάδα και 10 ακόμη Ευρωπαϊκές χώρες και για τις 66 κατηγορίες βασικών αγαθών που η σημερινή κυβέρνηση νομοθέτησε το 2023 ως σχετιζόμενα με την αξιοπρεπή διαβίωση του ανθρώπου.

5. Συνεχίζουμε με μέτρα που αυξάνουν το διαθέσιμο εισόδημα και μειώνουν το κόστος παραγωγής και προτείνουμε την άμεση μείωση του κόστους της κάρτας απεριορίστων διαδρομών από 27 ευρώ σε 9 ευρώ, για όλα τα μέσα μεταφοράς, δηλαδή το μετρό, τον ηλεκτρικό, το τραμ, τα τρόλεϊ και τα λεωφορεία.

6. Για την μείωση του αγροτικού και κτηνοτροφικού κόστους δεσμευόμαστε για την θέσπιση διακρατικών συμβάσεων προμήθειας κρίσιμων εφοδίων και ζωοτροφών και την θέσπιση ανώτατης επιτρεπόμενης τιμής πώλησης από τους πολυεθνικούς και εγχώριους παραγωγούς και προμηθευτές.

Και τέλος, δεσμευόμαστε για την επιδότηση ζωοτροφών και λιπασμάτων σε περίπτωση που προκύψουν αυξήσεις από αστάθμητους εξωτερικούς παράγοντες.

7. Σε ότι αφορά στην ισχυροποίηση και βελτίωση της απόδοσης του μηχανισμού ελέγχου και επιβολής προστίμων στους κερδοσκόπους, συνδέουμε το ύψος των προστίμων με τον τζίρο της τιμωρούμενης επιχείρησης.

Δημιουργούμε «μαύρη λίστα» διάρκειας 5 ετών, για όσες επιχειρήσεις κερδοσκοπούν ή λειτουργούν καταστρατηγώντας τον ανταγωνισμό. Όποιος δεν υπακούει στον νόμο θα ξεχνά κάθε σχέση με το κράτος ως πελάτη για πέντε χρόνια".

Συνεχίζοντας την παρουσίαση υποστήριξε: "Το κόστος καταπολέμησης της ακρίβειας είναι 3,243 δισ. ευρώ και τα έσοδα από την έκτακτη φορολόγηση της αισχροκέρδειας ανέρχονται σε 3,262 δισ. ευρώ. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με μετριοπαθείς υπολογισμούς:

α) ποσό 900 εκατομμυρίων ευρώ από έκτακτη εισφορά 90% στα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας από Σεπτέμβριο 2022 έως και Δεκέμβριο 2023.

β) ποσό 715 εκατομμυρίων ευρώ από έκτακτη εισφορά 90% στα υπερκέρδη των εταιρειών διύλισης και εμπορίου για το έτος 2023.

γ) ποσό 1,647 δισεκατομμυρίων ευρώ από έκτακτη εισφορά στα υπερκέρδη των τραπεζών με συντελεστή 90% για το έτος 2023

Ακολούθως ανέπτυξε τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για "ένα δίκαιο, βιώσιμο, απλό και σταθερό για τουλάχιστον 10 χρόνια φορολογικό σύστημα" λέγοντας: "Για τα φυσικά πρόσωπα και τους ελεύθερους επαγγελματίες θα καταθέσουμε πρόταση νόμου για την τροποποίηση των φορολογικών συντελεστών. Συγκεκριμένα:

Για εισοδήματα έως 10.000 ευρώ αφορολόγητο για όλους.

Για εισοδήματα από 10.000 - 15.000 ευρώ από 22% που ισχύει σήμερα, εμείς προτείνουμε 10%.

Για εισοδήματα από 15.000 - 20.000 προτείνουμε 12%.

Για εισοδήματα από 20.000 - 26.000 ευρώ στο 15%.

Για εισοδήματα από 26.000 - 30.000 ευρώ από 28% στο 18%.

Για εισοδήματα από 30.000 - 40.000 ευρώ από 36% στο 22%.

Για εισοδήματα από 40.000 - 60.000 ευρώ από 44% στο 30%.

Για εισοδήματα από 60.000 - 80.000 ευρώ από 44% στο 36%.

Για εισοδήματα από 80.000 - 100.000 ευρώ από 44% στο 38%.

Για εισοδήματα από 100.000 - 200.000 ευρώ παραμένει το 44%

'Ανω των 200.000 ευρώ αυξάνουμε τους φορολογικούς συντελεστές, οι οποίοι φθάνουν μέχρι το 49% για όσους έχουν εισοδήματα πάνω από 900.000 ευρώ.

Για τις επιχειρήσεις εγκαθιστούμε μια προοδευτική κλίμακα φορολόγησης με δύο απλούς συντελεστές:

17% αντί για 22% που ισχύει σήμερα για κέρδη μέχρι 220.000 ευρώ και

24% αντί για 22% που ισχύει σήμερα για τις επιχειρήσεις που έχουν κέρδη άνω των 220.000 ευρώ.

Εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ βάζουμε ως προτεραιότητα το 96,7% του συνόλου των ενεργών επιχειρήσεων της χώρας, δηλαδή 303.000 εταιρείες και καλούμε τις περίπου 10.000 εταιρείες, οι οποίες υπερβαίνουν τις 220.000 ευρώ κέρδους να βάλουν πλάτη, με αυτή την μικρή αύξηση, σε αυτούς που τους έβαλαν πλάτη για να υπάρχουν σήμερα όλα τα προηγούμενα 14 χρόνια.

Μειώνουμε τις εισφορές εργοδότη και εργαζομένου κατά 4,5% εντός της πρώτης τριετίας, ώστε να επιτύχουμε σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα μέτρα, μείωση της ανεργίας κατά 5%.

Καταργούμε πλήρως το άδικο και αντιαναπτυξιακό μέτρο της προκαταβολής φόρου. Για όλους! Ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Μειώνουμε τον φόρο στα ενοίκια μέχρι 12.000 ευρώ στο 5% από το 15% που είναι σήμερα.

Έκλεισε με πρόκληση - πρόσκληση προς τον πρωθυπουργό: "Κύριε Μητσοτάκη ελάτε στο Κοινοβούλιο να αναμετρηθείτε με τις προτάσεις νόμων που θα καταθέσουμε.Ελάτε να μας κρίνει ο λαός. Με βάση αυτά που θα ψηφίσουμε στην Βουλή και όχι με βάση αυτά που κατασκευάζει ο μηχανισμός της προπαγάνδας σας».

