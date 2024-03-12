Mε το «βλέμμα» στραμμένο στην ετυμηγορία της Moody's την Παρασκευή κινείται η δευτερογενής αγορά ομολόγων.

Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης αναμένεται να προχωρήσει στην προγραμματισμένη ανασκόπηση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας. Υπενθυμίζεται ότι παραμένει ο μοναδικός από τους μεγάλους οίκους, ο οποίος διατηρεί την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας χαμηλότερα από την επενδυτική βαθμίδα, παρόλο που τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε προχωρήσει στην αναβάθμιση της στην κατηγορία Ba1 (μία βαθμίδα χαμηλότερα από την επενδυτική) από Ba3 διατηρώντας ωστόσο σταθερές τις προοπτικές της.

Ωστόσο, ένας από τους βασικούς λόγους, ο οποίος επηρέαζε αρνητικά τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, κατά την Moody's ήταν το υψηλό έλλειμμα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών της χώρας, το οποίο όμως σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία μειώθηκε σημαντικά το 2023, κατά 33.5% σε σύγκριση με το 2022.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, η αγορά φαίνεται να έχει προεξοφλήσει μία θετική κίνηση στο μέτωπο αυτό, καθώς το περιθώριο των ελληνικών 10ετών ομολόγων έναντι των αντίστοιχων Γερμανικών έχει υποχωρήσει και κυμαίνεται σταθερά κάτω από το 1%, τη στιγμή που τ΄αντίστοιχα ιταλικά διαπραγματεύονται με περιθώριο 1,27%.

Στη δευτερογενή αγορά ομολόγων σήμερα και πιο συγκεκριμένα στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών (ΗΔΑΤ) της Τραπέζης της καταγράφηκαν συναλλαγές 118 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 27 εκατ .ευρώ αφορούσαν σε εντολές αγοράς.

Η απόδοση του Ελληνικού 10ετούς ομολόγου αυξήθηκε oριακά στο 3,27 % από 3.26% που έκλεισε χθες, έναντι 2,33% του αντίστοιχου Γερμανικού τίτλου, με αποτέλεσμα το περιθώριο να διαμορφωθεί στο 0.94%

Στην αγορά συναλλάγματος πτωτικά κινείται το ευρώ έναντι του δολαρίου με αποτέλεσμα το απόγευμα το ευρωπαικό νόμισμα να διαπραγματεύεται στα 1,0908 δολ . από το επίπεδο των 1,0943 δολ, που άνοιξε η αγορά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

