Περιμέναμε τις αντιδράσεις. Και από τις δύο πλευρές, οι μισθωτοί ότι κάνετε λίγα, η άλλη ότι είστε τιμωρητικοί. Κάνουμε βήμα μπροστά, ζυγισμένη η παρέμβαση. Πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα η φοροδιαφυγή. Δεν μπορεί ο ελεύθερος επαγγελματίας να ζει με λιγότερα από τον υπάλληλό του, που αμοίβεται με τον κατώτατο μισθό, τόνισε μιλώντας στον Σκάι 100,3 και τους Βασίλη Χιώτη και Νότη Παπαδόπουλο, ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης.

Ο κ.Χατζηδάκης σημείωσε επίσης:



-Δεν θα απομακρυνθούμε από τη φιλοσοφία του νομοσχεδίου, αλλά δεν θα αγνοήσουμε τις παρατηρήσεις. Τα τεκμήρια στην Ελλάδα είναι μαχητά. Μπορεί κάποιος να πάει στην εφορία. Πρέπει να προσδιορίσουμε τι είναι μαχητό και τι όχι, να μην ανοίξουν τρύπες στο νόμο.



-Στην Ελλάδα από τους 735.000 ελεύθερους επαγγελματίες, οι 500.000 έχουν εισόδημα αποκλειστικά από το ελεύθερο επάγγελμα. Από αυτούς, το 85% πληρώνει 867 ευρώ το χρόνο, μαζί με το τέλος επιτηδεύματος. Ο μέσος μισθωτός πληρώνει 1.160. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι δίκαιο; Ο μέσος συνταξιούχος πληρώνει 867 ευρώ. Αν το θέλουμε αυτό, να το συμφωνήσουμε.



-Εάν υπάρξει απότομη μείωση του τζίρου κλπ, υπάρχουν ήδη έμμεσες τεχνικές ελέγχου. Τα έσοδα από τους ελεύθερους επαγγελματίες ήταν το 0.8% του ΑΕΠ, έναντι 2,1% στην ΕΕ και την ευρωζώνη- τριπλάσια σε σχέση με μας. Υπάρχει μεγάλο χάσμα ανάμεσα στην Ελλάδα και την ευρωζώνη. Στόχος να πάμε στο 1,1- 1,2%, πάλι είμαστε παρακάτω, αλλά κάτι κάνουμε.

-Η προσπάθειά μας είναι πολυεπίπεδη. Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται 11 διαφορετικές πρωτοβουλίες, επέκταση POS, ηλεκτρoνική τιμολόγηση, μέτρα για το λαθρεμπόριο, κυρώσεις για χρήση μετρητών – κάνουμε μια πολυεπίπεδη προσπάθεια. Το κενό ΦΠΑ πέφτει, το 2027 στόχος είναι να έχει πάει στο 9%.



-Έχουν γίνει 3,8 εκατ. έλεγχοι και από τις πληροφορίες προκύπτουν χρήσιμα στοιχεία για να πάρουν οι αρχές και τα αντίστοιχα μέτρα.



