Χατζηδάκης: Τελικά η αντιπολίτευση υποστηρίζει τη φοροδιαφυγή;

Την στάση της αντιπολίτευσης να μην στηρίξει την πρωτοβουλία της κυβέρνησης σχετικά με το σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών σχολιάζει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης με ανάρτησή του στον επίσημο λογαριασμό του στα κοινωνικά δίκτυα.

«Περίμενα ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης που είναι θεωρητικώς υπέρ της κοινωνικής δικαιοσύνης, θα στήριζαν αυτή την πρωτοβουλία κοινωνικής δικαιοσύνης.

Θα πρέπει, λοιπόν, να μας απαντήσουν ευθέως:

Θεωρούν δίκαιο και ηθικό ένας ελεύθερος επαγγελματίας να φορολογείται για εισόδημα κατώτερο από εκείνο του μισθωτού που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό (το 71% δηλώνει εισόδημα κάτω από τον εργαζόμενο του κατώτατου μισθού);

Θεωρούν, ακόμη περισσότερο, δίκαιο να πληρώνει ένας ελεύθερος επαγγελματίας λιγότερους φόρους από τον εργαζόμενο που απασχολεί;», αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανάρτηση του.

και προσθέτει: «είναι τουλάχιστον κωμικό να μας κουνούν το δάχτυλο για αυτό το θέμα, τη στιγμή που ως κυβέρνηση είχαν αυξήσει 30 φόρους. Θυμήθηκαν τώρα τη μείωση της φορολογίας, όταν είχε προηγηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου που αύξησε δραματικά τις ασφαλιστικές εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών».

Αναλυτικά η ανάρτησή του

Δείτε εδώ μια ακόμη «καταστροφή» που προκαλούμε! Αυτή τη φορά με το νέο, δίκαιο σύστημα φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών! Ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για «στοχοποίησή» τους και «φοροπαγίδα». Το ΠΑΣΟΚ για δήθεν κεφαλικό φόρο. Το ΚΚΕ για «φοροεπιδρομή».

Πραγματικά δεν το περίμενα ότι θα ακούγαμε τα σχολιανά μας και γι’ αυτό το θέμα! Περίμενα ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης που είναι θεωρητικώς υπέρ της κοινωνικής δικαιοσύνης, θα στήριζαν αυτή την πρωτοβουλία κοινωνικής δικαιοσύνης. Θα πρέπει, λοιπόν, να μας απαντήσουν ευθέως: Θεωρούν δίκαιο και ηθικό ένας ελεύθερος επαγγελματίας να φορολογείται για εισόδημα κατώτερο από εκείνο του μισθωτού που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό (το 71% δηλώνει εισόδημα κάτω από τον εργαζόμενο του κατώτατου μισθού); Θεωρούν, ακόμη περισσότερο, δίκαιο να πληρώνει ένας ελεύθερος επαγγελματίας λιγότερους φόρους από τον εργαζόμενο που απασχολεί; Θεωρούν δίκαιο το 4% των ελευθέρων επαγγελματιών να πληρώνει το 50% των φόρων; Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Αν είναι, τελικά, υπέρ της φοροδιαφυγής να μας το πουν ευθέως. Είναι πρωτίστως θέμα ηθικής απέναντι στους ίδιους τους ψηφοφόρους τους, οι οποίοι σίγουρα κάποιοι από αυτούς είναι μισθωτοί ή συνταξιούχοι!

Η αλήθεια είναι ότι το σύστημα που εισηγούμαστε είναι ένα δίκαιο σύστημα το οποίο συνδυάζεται με παράλληλη σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος. Δεν επηρεάζονται οι φορολογικοί συντελεστές. Οι συνεπέστεροι, μάλιστα, φορολογούμενοι θα πληρώνουν λιγότερους φόρους, με την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος. Αυτοί τους οποίους αφορούν οι αυξήσεις είναι εκείνοι που δήλωναν εισοδήματα κάτω από τον κατώτατο μισθό. Επιπλέον, το 76% των ελευθέρων επαγγελματιών θα πληρώνει φόρο από 0 έως 3.000 ευρώ. Κι όλα αυτά, ενώ ξεκαθαρίσαμε ότι έχουμε στόχο να διαθέσουμε τα επιπλέον έσοδα (874 εκατ. ευρώ για το 2024 και 606 εκατ. ευρώ μετά την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος) για να ενισχύσουμε την Υγεία και την Παιδεία και να μειώσουμε ακόμη περισσότερο τους φορολογικούς συντελεστές. Παράλληλα, το όφελος που προκύπτει για τον προϋπολογισμό, από τη μείωση επιδομάτων προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, θα κατευθυνθεί σε αύξηση των παρόντων επιδομάτων σε εκείνους που τα έχουν πραγματικά ανάγκη!

Θα ήθελα, ωστόσο, να κάνω μια ειδική αναφορά στον ΣΥΡΙΖΑ. Διότι είναι τουλάχιστον κωμικό να μας κουνούν το δάχτυλο για αυτό το θέμα, τη στιγμή που ως κυβέρνηση είχαν αυξήσει 30 φόρους. Θυμήθηκαν τώρα τη μείωση της φορολογίας, όταν είχε προηγηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου που αύξησε δραματικά τις ασφαλιστικές εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών. Με τοποθετήσεις όπως αυτή του αρμόδιου τομεάρχη, καταδεικνύεται το πολιτικό τους αδιέξοδο και η άνευ προηγουμένου πολιτική τους «ζάλη»!

Προσωπικά θα ήθελα σε κάθε περίπτωση να ενθαρρύνω τέτοιου είδους «οργισμένες» αντιδράσεις από τα κόμματα της Αντιπολίτευσης. Διότι τους απομονώνουν ακόμα περισσότερο από την κοινωνία. Την κοινωνία που αναγνωρίζει τον δίκαιο χαρακτήρα της μεταρρύθμισής μας και μας ψήφισε, όχι για να συμβιβαστούμε με κατεστημένες αντιλήψεις, αλλά για να προχωρήσουμε σε γενναίες μεταρρυθμίσεις. Στις μεταρρυθμίσεις εκείνες που θα επιτρέψουν στην πατρίδα μας να συνεχίσει να προχωρά μπροστά!

Πηγή: skai.gr

