Mιχάλης Κατρίνης: «H κυβέρνηση στοχοποιεί 500.000 επαγγελματίες ως φοροφυγάδες»

Κριτική στην κυβέρνηση για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο ασκεί με δηλώσεις του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης.

Πιο αναλυτικά οι δηλώσεις του στην ΕΡΤ:

«Το νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση στη Βουλή, συνιστά καθαρή εξαπάτηση από τον κ. Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία σε σχέση με τις προεκλογικές υποσχέσεις τους.

Ο πρωθυπουργός έλεγε προεκλογικά ότι μείωσε 50 φόρους και ότι δεν θα επιβληθεί κανένας νέος φόρος. Αναφερόμενος σε μια σειρά εξαγγελιών που περιλάμβαναν αυξήσεις και παροχές , καθώς και κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, έλεγε γενικόλογα ότι θα συνδεθούν με τον στόχο καταπολέμησης της φοροδιαφυγής.

Το ΠΑΣΟΚ ρωτά: τα τελευταία 4 χρόνια ποιος κυβερνά τον τόπο; Γιατί δεν έχουν συνδεθεί τα POS με τις ταμειακές μηχανές ή με όλους τους κλάδους επαγγελμάτων. Πως μια κυβέρνηση καταπολεμά τη φοροδιαφυγή, την ίδια στιγμή που κατατέθηκε προσχέδιο προϋπολογισμού και στη Βουλή και στις Βρυξέλλες με μηδενικό στόχο εσόδων από καταπολέμηση φοροδιαφυγής το 2024;

Είναι η ίδια κυβέρνηση που το 2019 κατηγορούσε, ορθώς, τον ΣΥΡΙΖΑ για φορομπηχτική πολιτική, αλλά στη συνέχεια, αφού κατέβασε τον φόρο στο 9% μέχρι τις 10.000 έσοδα, διαπιστώνει ότι όσοι δηλώνουν ως 10.000 είναι φοροφυγάδες, με συνέπεια να στοχοποιήσει και να τιμωρήσει 500.000 χιλιάδες επαγγελματίες, λέγοντας ότι είναι φοροφυγάδες από τη στιγμή που αρκετοί από αυτούς δεν καταφέρνουν να έχουν ένα ικανοποιητικό εισόδημα.

Σχετικά με τα δραματικά γεγονότα στη Λωρίδα της Γάζας τόνισε:

Η παγκόσμια κοινότητα θα πρέπει να παρέμβει για να μην υπάρξουν άλλα αθώα θύματα και να ξεκινήσει τον διάλογο, όπως έγινε με τη συμφωνία του Όσλο ανάμεσα στον Γιάσερ Αραφάτ και τον Γιτζάκ Ράμπιν. Εκεί όπου μπήκαν οι βάσεις για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή.

Το ΠΑΣΟΚ διαχρονικά ήταν αλληλέγγυο με τον παλαιστινιακό λαό και τις διεκδικήσεις του. Όμως, αυτή τη στιγμή επιχειρείται ατυχώς να συσχετισθεί η τρομοκρατική ενέργεια της Χαμάς με τα δίκαια αιτήματα των Παλαιστινίων.

Δικαίως και σωστά έκανε η χώρα μας που ψήφισε την Καναδική πρόταση για την καταδίκη της Χαμάς, αν και ταυτόχρονα θα έπρεπε να υπερψηφίσει το ψήφισμα του ΟΗΕ για εκεχειρία.

Εμείς πρέπει να είμαστε μία χώρα που επιδιώκει τον διάλογο, την ειρήνη και τη διπλωματική επίλυση των ζητημάτων, ώστε να μην υπάρξει ευρύτερη επέκταση της πολεμικής σύρραξης, με ευρύτερες γεωπολιτικές και ανθρωπιστικές επιπτώσεις».

Πηγή: skai.gr

