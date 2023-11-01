Για τις αλλαγές που θα υπάρξουν στη φορολογία για τους ελεύθερους επαγγελματίες και πού ακριβώς αυτές στοχεύουν μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στο ΣΚΑΪ ο υπουργός Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης.

«Είναι ένα σύστημα που μοιάζει με αλλά, όπως της Γαλλίας και της Ιταλίας. Δεν πρωτοτυπούμε, κάνουμε ένα θαρραλέο βήμα γιατί έχουμε μια προκλητική φοροδιαφυγή από ορισμένους» δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών υπογραμμίζοντας πως δεν απευθύνεται σε όλους.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

«Απευθύνεται σε αυτούς που είναι πολύ κάτω τα εισοδήματά τους, κάποιοι μάλιστα θα έχουν και κέρδος με τη μείωση κατά 50% του τέλους επιτευδεύματος το οποίο μετά θα καταργηθεί πλήρως. Στο ίδιο πολυνομοσχέδιο κάνουμε μια πολυεπιπεδη επέμβαση» ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης και διευκρίνισε:

«Είναι το POS που θα συνδεθούν με τις ταμειακές μηχανές, είναι τα ηλεκτρονικά τιμολόγια, είναι τα myDATA για να γίνονται καλυτέρα οι έλεγχοι από την ΑΑΔΕ, κάνουμε ισχυρή παρέμβαση στα θέματα του λαθρεμπορίου, στα Airbnb που προσδοκούμε παραπάνω έσοδα. Είναι μια γενναία μεταρρύθμιση με χρώμα κοινωνικής δικαιοσύνης».

Όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης, οι αλλαγές δεν αφορούν μόνο τους ελευθέρους επαγγελματίες. Το κενό ΦΠΑ έχει περιοριστεί στο 15% και στοχεύουμε να πάμε στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2027 δηλαδή στο 9%. Είναι μια συνολική προσπάθεια. Εδώ μπαίνει ένα επιπλέον τεκμήριο ώστε να μη δηλώνει ο καθένας ό,τι του έρθει για να κάνουμε μια προσέγγιση πιο στοχευμένη».

Τόνισε επίσης ότι υπάρχουν εξαιρέσεις για τους νέους, όπου τα πρώτα 3 πρώτα χρόνια δεν θα πληρώνουν τέλος επιτηδεύματος, όπως επίσης και στα νησιά όπου θα πληρώνουν τα μισά.

Σχετικά με την πορεία των ελέγχων από την ΑΑΔΕ ο υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι «Η ΑΑΔΕ ολοκληρώνει ελέγχους σε 3.800.000 δηλώσεις. Έχουν συγκεντρωθεί 80 εκατ. πληροφορίες που οδηγούν σε διάφορα συμπεράσματα». Δίνοντας ένα παράδειγμα ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι υπάρχουν δηλώσεις εισοδήματος μέχρι 10.000 ευρώ και έχουν βρεθεί 50.000 ευρώ δαπάνες, 100.000, 200.000 ευρώ δαπάνες.

«Η κυβέρνηση δεν απειλεί. Η προσπάθεια μας είναι να πληρώσουν κάποιοι που δεν πλήρωναν καθόλου ή ελάχιστα» είπε.

Τέλος, όσον αφορά τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν και πού θα δωθούν αυτά διευκρίνισε ότι «τα χρήματα που θα μαζευτούν θα πάνε κατά προτεραιότητα στην υγεία και την παιδεία. Στην υγεία θα υπάρξει αύξηση της επιδότησης στο νοσοκομείο» κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

