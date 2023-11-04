«Έχει γίνει μία πολύ σοβαρή προσπάθεια τα τελευταία 4 χρόνια, η οποία έχει αποδώσει», ανέφερε στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Καλημέρα», με τον Γιώργο Αυτιά, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, με αφορμή την πτώση της ανεργίας στο 10%.

«Αυτό που λέμε σοβαρότητα στη δημοσιονομική πολιτική, σοβαρότητα συνολικά στην οικονομική πολιτική οδήγησε σε παραπάνω επενδύσεις, παραπάνω εξαγωγές και στο τέλος της διαδρομής σε παραπάνω δουλειές και αύξηση των μισθών.Από 17,5% που παρελήφθη η ανεργία το 2019 είναι στο 10% και οι προβλέψεις είναι για περαιτέρω αποκλιμάκωση», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς αν θα δοθεί στο τέλος του χρόνου επίδομα ακρίβειας και επίδομα ρεύματος, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε: «Θα ξύσουμε τον πάτο του βαρελιού και στο μέτρο που μπορούμε θα στηρίξουμε τον κόσμο. Τι θα γίνει στο τέλος του χρόνου δεν ξέρουμε, όσα έχουν ανακοινωθεί ήδη, ισχύουν».

Με αφορμή το φορολογικό νομοσχέδιο, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τόνισε ότι όλες «οι συναλλαγές ακινήτων θα γίνονται μέσω τραπέζης», ενώ για τη χορήγηση των επιδομάτων μέσω κάρτας ξεκαθάρισε ότι «η λογική είναι να υπάρχει ένας καλύτερος έλεγχος στα επιδόματα και να μην έχουμε θέματα φοροδιαφυγής».

«Θέλουμε να περιορίσουμε τη φοροδιαφυγή των ελευθέρων επαγγελματιών διότι με βάση τα στοιχεία, το 71% όσων δηλώνουν ελεύθεροι επαγγελματίες, δηλώνουν εισόδημα κάτω από τον κατώτατο μισθό, ενώ το 4% των ελευθέρων επαγγελματιών πληρώνει το 50% του φόρου των ελευθέρων επαγγελματιών. Ερχόμαστε να αποκαλύψουμε κρυφή φορολογητέα ύλη και να τη χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια για κοινωνική πολιτική», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.