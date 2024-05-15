Η Ιντερπόλ εξέδωσε «κόκκινο σήμα» για τον Γάλλο κρατούμενο Μοχάμεντ Αμρά, γνωστό με το προσωνύμιο «η Μύγα», έπειτα από αίτημα των γαλλικών αρχών, έγινε σήμερα γνωστό από τον Διεθνή Οργανισμό Εγκληματολογικής Αστυνομίας, σε μια ανακοίνωση στο Χ.

Εκατοντάδες αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί σήμερα στη βόρεια Γαλλία έχοντας εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον φυγά γκάνγκστερ, μία ημέρα αφότου δραπέτευσε, κατά τη μεταγωγή του, από μία αστυνομική κλούβα με τη βοήθεια ενόπλων σε μια επίθεση κατά την οποία σκοτώθηκαν δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας Ζεράλ Νταρμανέν δήλωσε πως η Γαλλία έχει αναπτύξει πρωτόγνωρες δυνάμεις για να συλλάβει τη συμμορία των κακοποιών, λαμβάνοντας βοήθεια, μεταξύ άλλων, από ξένες χώρες. Τουλάχιστον 450 αστυνομικοί βρίσκονται στην περιοχή Εβρέ, όπου έλαβε χώρα η επίθεση.

«Έχουμε αφιερώσει σημαντικούς πόρους, καταγράφουμε μεγάλη πρόοδο», δήλωσε ο ίδιος στο ραδιοφωνικό δίκτυο RTL.

Σε όλη τη Γαλλία, χιλιάδες σωφρονιστικοί υπάλληλοι πραγματοποίησαν κινητοποιήσεις σε φυλακές για να τιμήσουν τη μνήμη των δολοφονηθέντων συναδέλφων τους.

Συντηρητικοί πολιτικοί δήλωσαν πως το θράσος της επίθεσης κατέδειξε ότι η κεντρώα κυβέρνηση έχει χάσει τον έλεγχο έναντι των εμπόρων ναρκωτικών, συγκρίνοντας τη Γαλλία με χώρες που έχουν μακρά ιστορία στα περιστατικά ενδημικής βίας από συμμορίες.

«Βρισκόμαστε σε μια πορεία προς τον Μεξικανισμό», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξής του σε ραδιοφωνικό δίκτυο ο Μπρουνό Ρετεγιό, ηγέτης του μεγαλύτερου κεντροδεξιού κόμματος στη γαλλική Γερουσία. «Οι φυλακές είναι "σουρωτήρια". Οι έμποροι διευθύνουν τις επιχειρήσεις τους διακίνησης ναρκωτικών από τη φυλακή».

Η ακροδεξιά πολιτικός Μαριόν Μαρεσάλ ανήρτησε από την πλευρά της ένα βίντεο στο Χ, όπου εμφανίζεται η ίδια να εκφράζει τη στήριξή της σε σωφρονιστικούς υπαλλήλους έξω από μια φυλακή στο Μπορντό.

«Έχουμε την εντύπωση ότι είμαστε μια τριτοκοσμική χώρα», απάντησε, όταν ένας από τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους έθεσε το ερώτημα πώς μια τόσο βίαιη επίθεση έλαβε χώρα στη Γαλλία.

Γνωστός με το προσωνύμιο «Η Μύγα» ο δραπέτης Μοχάμεντ Αμρά είναι ένας 30χρονος από τη βόρεια Γαλλία, σύμφωνα με το γραφείο του εισαγγελέα του Παρισιού. Αστυνομικές πηγές λένε πως εμπλέκεται στο εμπόριο ναρκωτικών.

Όπως έγινε γνωστό από το γραφείο του εισαγγελέα του Παρισιού, ο Αμρά καταδικάστηκε για ληστεία στις 10 Μαΐου και κατηγορούταν στη Μασσαλία στο πλαίσιο υπόθεσης λαθρεμπορίου ναρκωτικών για συνέργεια σε ανθρωποκτονία και απαγωγή.

Η χθεσινή επίθεση πραγματοποιήθηκε ανήμερα της δημοσίευσης από τη γαλλική Γερουσία μιας έκθεσης σχετικά με το εμπόριο ναρκωτικών, η οποία προειδοποιεί ότι η χώρα βρίσκεται μπροστά σε ένα «σημείο καμπής» από την αυξανόμενη βία.

