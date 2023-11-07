Μείωση 25,9% σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας τον Σεπτέμβριο φέτος, με την αξία των εισαγωγών να μειώνεται 17,6% και εκείνη των εξαγωγών να περιορίζεται κατά 11,2%.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις εμπορευματικές συναλλαγές:

Η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 6.903,6 εκατ. ευρώ έναντι 8.373,5 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο 2022, παρουσιάζοντας μείωση 17,6% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσιάστηκε μείωση κατά 364,4 εκατ. ευρώ ή 6,7%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσιάστηκε μείωση κατά 370,1 εκατ. ευρώ ή 6,8%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών ανήλθε στο ποσό των 4.227,2 εκατ. ευρώ έναντι 4.761,6 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο 2022, παρουσιάζοντας μείωση 11,2% (χωρίς τα πετρελαιοειδή σημειώθηκε μείωση κατά 364 εκατ. ευρώ ή 11,9%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία υπήρξε μείωση κατά 364,5 εκατ. ευρώ ή 11,9%).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 2.676,4 εκατ. ευρώ έναντι 3.611,9 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο 2022, παρουσιάζοντας μείωση 25,9% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσιάστηκε μείωση του κατά 0,4 εκατ. ευρώ ή 0,0%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσιάστηκε μείωση κατά 5,6 εκατ. ευρώ ή 0,2%).

Το 9μηνο, η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 60.808,8 εκατ. ευρώ έναντι 68.414,7 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2022, παρουσιάζοντας μείωση 11,1% (χωρίς τα πετρελαιοειδή σημειώθηκε μείωση κατά 1.053,8 εκατ. ευρώ ή 2,3%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσιάστηκε μείωση κατά 1.092,5 εκατ. ευρώ ή 2,4%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών ανήλθε στο ποσό των 38.032,1 εκατ. ευρώ έναντι 40.614,8 εκατ. ευρώ το 9μηνο του 2022, παρουσιάζοντας μείωση 6,4% (χωρίς τα πετρελαιοειδή υπήρξε αύξηση κατά 177,2 εκατ. ή 0,7%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία σημειώθηκε αύξηση κατά 97,6 εκατ. ευρώ ή 0,4%).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 22.776,7 εκατ. ευρώ έναντι 27.799,9 εκατ. ευρώ το 9μηνο του 2022, παρουσιάζοντας μείωση 18,1% (χωρίς τα πετρελαιοειδή σημειώθηκε μείωση κατά 1.231,0 εκατ. ευρώ ή 6,2%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία υπήρξε μείωση κατά 1.190,1 εκατ. ευρώ ή 6%).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

