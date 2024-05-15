Για την υποψηφιότητά του ως ευρωβουλευτής με το κόμμα της «Νίκης» μίλησε το πρωί στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Αταίριαστοι» ο καθηγητής Σεισμολογίας και διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Άκης Τσελέντης. Ο υποψήφιος ευρωβουλευτής σχολίασε ότι «ο κόσμος πεινάει και εμείς λέμε ότι πάει καλά η χώρα» και αναφέρθηκε αρχικά στο γεγονός πως δεν χορηγούνται κονδύλια για την αναβάθμιση των σχολείων και την προστασία τους από τους σεισμούς την ώρα που όπως είπε υπάρχουν πολλά σχολεία «ερείπια».

«Έχω κάνει τρομακτικό αγώνα για τα σχολεία. Έχω αναδείξει πάνω από 80 σχολεία ερείπια» είπε τονίζοντας ότι «είμαστε τυχεροί που δε χάνουμε μαθητές γιατί οι σεισμοί γίνονται στην ώρα που δεν είναι οι αίθουσες γεμάτες».

«Χώρες από την άλλη που δεν έχουν σεισμικότητα, όπως Βέλγιο, Γαλλία Νορβηγία παίρνουν κονδύλια για την αναβάθμιση των σχολείων και εμείς να μην διεκδικούμε τίποτα» πρόσθεσε.

Το ίδιο πρόβλημα όπως είπε αντιμετωπίζουν και αρκετοί ναοί. Όσον αφορά την πράσινη ενέργεια ο κ. Τσελέντης είπε ότι «βάζουμε πάνελ για την πράσινη ενέργεια και όταν γίνεται ο σεισμός δεν ξέρουμε τι γίνεται από μέσα».

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.