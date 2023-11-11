Wall Street: Κλείσιμο με άνοδο

Με σημαντικά κέρδη έκλεισε χθες Παρασκευή το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου ο δείκτης Nasdaq κατέγραψε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδό του από τις 26 Μαΐου.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 391,16 μονάδων (+1,15%), στις 34.283,10 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιριών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 276,66 μονάδων (+2,05%), στις 13.798,11 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 67,89 μονάδων (+1,56%), στις 4.415,24 μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.