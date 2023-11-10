Ανδρουλάκης: Επαναφέρω πρόταση για Ταμείο Οικονομικής Ευρωπαϊκής Κυριαρχίας

Επαναφορά της πρότασης του για συγκρότηση Ταμείου Οικονομικής Eυρωπαϊκής Κυριαρχίας, που όπως εκτιμά θα στηρίξει την παραγωγική βάση των αδύναμων οικονομιών, έκανε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκη μιλώντας στο Συνέδριο του Eυρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στη Μάλαγα.

Όπως τόνισε ο κος Ανδρουλάκης, το Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος λαμβάνει χώρα σε μία κρίσιμη οικονομική και γεωπολιτική περίοδο για την Ευρώπη.

Οι ευρωπαϊκοί λαοί μετά την περιπέτεια της προηγούμενης δεκαετίας, με την κρίση χρέους και τις πολιτικές λιτότητας, σήμερα είναι αντιμέτωποι με ένα πρωτοφανές κύμα ακρίβειας και αύξησης του κόστους διαβίωσης.

Τόσο σε επίπεδο προϊόντων όσο και κόστους στέγασης.

Αυτό συμβαίνει λόγω του πληθωρισμού της απληστίας ισχυρών οικονομικών συμφερόντων.

«Γι’ αυτό έχουμε χρέος να ακολουθήσουμε κοινές ευρωπαϊκές πολιτικές αλληλεγγύης», υπογράμμισε προσθέτοντας πως οι εθνικές πολιτικές λόγω των διαφορετικών δυνατοτήτων που έχουν τα ευρωπαϊκά κράτη, αντί να δίνουν ώθηση στη σύγκλιση, δημιουργούν απόκλιση των οικονομιών και των κοινωνιών.

Γι’ αυτό προτεραιότητα για τους Ευρωπαίους σοσιαλιστές, για όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, είναι τα κοινά χρηματοδοτικά εργαλεία, που θα στηρίξουν ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος και τη βιώσιμη ανάπτυξη με καλές θέσεις εργασίας για τους Ευρωπαίους πολίτες και ιδιαίτερα τους νέους.

«Θα επαναφέρω στο συνέδριο μας την πρόταση μου για ένα Ταμείο Οικονομικής Ευρωπαϊκής Κυριαρχίας. Το ταμείο αυτό θα μπορεί να στηρίξει τις αδύναμες οικονομίες ώστε να δημιουργήσουν ανταγωνιστική και εξωστρεφή παραγωγική βάση με πολλές καλές θέσεις εργασίας.» είπε επισημαίνοντας πως αυτές είναι οι πολιτικές, που δυναμώνουν την Ένωση και που δημιουργούν ένα καλύτερο μέλλον για όλους τους λαούς της Ευρώπης και αυτές έχουμε χρέος να ακολουθήσουμε.

Πηγή: skai.gr

