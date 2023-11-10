Χρηματιστήριο: Πτώση 1,23% και 73,49 εκατ. ευρώ τζίρο στο κλείσιμο

Πτωτικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να υποχωρεί προς τα επίπεδα των 1.200 μονάδων, εν μέσω πτωτικού κλίματος στις ευρωπαϊκές αγορές, στον απόηχο των δηλώσεων του κεντρικού τραπεζίτης της Fed οι οποίες επανέφεραν στο τραπέζι την πιθανότητα για νέες αυξήσεις επιτοκίων.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.203,08 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,23%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.199,18 μονάδες (-1,55%).

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε πτώση 1,37%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 29,39%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 73,49 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 19.931.899 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,42%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,27%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΔΕΗ (+2,30%), της Elvalhlcor(+0,84%) και του ΟΛΠ (+0,46%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Motor Oil (-3,04%), της Jumbo (-2,91%), της Alpha Bank (-2,58%), της Eurobank(-2,16%), του ΟΤΕ (-1,94%) και της ΕΥΔΑΠ (-1,74%).

Από τους επιμέρους δείκτες, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι δείκτες των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (+0,82%) και των Χρηματοοικονομικών Προϊόντων (+0,31%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι δείκτες των Προσωπικών Προϊόντων (-2,65%) και των Τροφίμων (-2,62%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 4.789.733 και 4.339.531 μετοχές αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν ο ΟΤΕ με 7,82 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 7,14 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 37 μετοχές, 66 πτωτικά και 10 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: CNL Capital+29,66% και Ιντραλότ +9,08%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Επίλεκτος -9,91% και Ακρίτας -9,72%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 19,0200 -0,11%

ALPHA BANK: 1,3950 -2,58%

AEGEAN AIRLINES: 11,2600 -0,71%

VIOHALCO: 4,9500 -0,20%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 13,4000 -1,18%

ΔΕΗ: 10,0200 +2,30%

COCA COLA HBC:24,1000 -2,67%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,2000 -1,12%

ΕΛΠΕ: 7,4500 -1,32%

ELVALHALCOR: 1,6800 +0,84%

ΕΘΝΙΚΗ: 5,4400 -1,31%

ΕΥΔΑΠ: 5,6500 -1,74%

EUROBANK: 1,4950 -2,16%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,4800 -0,36%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,2000 -1,82%

MOTOR OIL: 21,7000 -3,04%

JUMBO: 25,9800 -2,91%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 34,7400 -0,12%

ΟΛΠ:21,6500 +0,46%

ΟΠΑΠ: 15,3900 -0,39%

ΟΤΕ: 12,6500 -1,94%

AUTOHELLAS:12,6600 +0,32%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 2,7480 -1,51%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 7,9000 -1,25%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 14,6700 -1,48%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.