Εξαιρετικά θετική είδηση για την Ελλάδα αποτελεί η σημερινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να περιλάβει την Scope Ratings στους αναγνωρισμένους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης.



Κύκλοι του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών υπενθύμιζαν ότι η Scope Ratings έχει ήδη αναβαθμίσει από τον περασμένο Αύγουστο το αξιόχρεο του Ελληνικού Δημοσίου στην επενδυτική βαθμίδα. Το ίδιο έπραξε ο επίσης αναγνωρισμένος από την ΕΚΤ οίκος S&P στις 20 Οκτωβρίου.



«Οι αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας αποτελούν επιβράβευση της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης που συνδυάζει τη δημοσιονομική σοβαρότητα με την κοινωνική ευαισθησία και στέλνει ισχυρό μήνυμα εμπιστοσύνης στους επενδυτές. Θα συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο!» δήλωναν χαρακτηριστικά οι πηγές του ΥΠΟΙΚ.

Η απόφαση της ΕΚΤ

Αποδεκτή ως νέο εξωτερικό ίδρυμα αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας έγινε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα η Scope Ratings GmbH.



Ειδικότερα, στις 2 Νοεμβρίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε να αποδεχθεί τον οργανισμό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Scope Ratings GmbH (Scope Ratings) ως νέο εξωτερικό ίδρυμα αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (ECAI) για τους σκοπούς του Πλαισίου Πιστοληπτικής Αξιολόγησης του Ευρωσυστήματος (ECAF).

Η απόφαση αυτή ακολουθεί μια ενδελεχή αξιολόγηση του Ευρωσυστήματος της αίτησης που υποβλήθηκε από την Scope Ratings, αναφέρει η ΕΚΤ σε σχετική ανακοίνωση και προσθέτει: Στην αξιολόγησή του το Ευρωσύστημα εξέτασε όλα τα κριτήρια αποδοχής για τα ECAI, τα οποία περιλαμβάνουν ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια, καθώς και κάθε σχετική εποπτική ανατροφοδότηση από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA). Η εγγραφή από την ESMA αποτελεί επίσης προϋπόθεση για την αποδοχή ενός οργανισμού στο ECAF.



Σε αυτή την αξιολόγηση ελήφθησαν υπόψη τα κριτήρια αποδοχής των ECAI, τα οποία περιλαμβάνουν ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια. Οι αξιολογήσεις ABS που εκδίδονται από την Scope Ratings στην παρούσα συγκυρία δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις καταλληλότητας του Ευρωσυστήματος, γεγονός που τις καθιστά προς το παρόν μη επιλέξιμες για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος.



Η διαδικασία ενσωμάτωσης του Scope Ratings στην υποδομή πληροφορικής του Ευρωσυστήματος θα ξεκινήσει αμέσως και είναι πιθανό να διαρκέσει αρκετούς μήνες. Η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της δυνατότητας χρήσης της Scope Ratings για σκοπούς νομισματικής πολιτικής θα προαναγγελθεί στον ιστότοπο της ΕΚΤ.



