ΤτΕ: Μειώθηκαν οι καταθέσεις, αυξήθηκαν τα δάνεια τον Φεβρουάριο

Συνεχίστηκε τον Φεβρουάριο η μείωση των καταθέσεων, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος.

Οι καταθέσεις από νοικοκυριά και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα μειώθηκαν κατά 156 εκατ. ευρώ στα 144,5 δισ. ευρώ και οι καταθέσεις από επιχειρήσεις εμφάνισαν μείωση κατά 912 εκατ. ευρώ στα 44,1 δισ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιανουάριο οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι μείωσης κατά 2,070 δις. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής παρέμεινε αμετάβλητος στο 3,1% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, είχαν μειωθεί κατά 3,167 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 2,4% από 1,6% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των MXE μειώθηκαν κατά 537 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 3,377 δις ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκαν κατά 374 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 210 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Τέλος μείωση κατά 737 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Φεβρουάριο του 2024, οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, έναντι αύξησης κατά 1.536 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε στο -10,2% από 2,9% τον προηγούμενο μήνα.

Αυξήθηκαν τα δάνεια

Στο σκέλος των δανείων o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκε στο 3,8% από 3,0% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν θετική κατά 849 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 2.732 δις ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Πιο αναλυτικά, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, το Φεβρουάριο του 2024, ήταν θετική κατά 924 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 2.504 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 7,1% από 6,0% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων (ΜΧΕ) αυξήθηκε στο 6,1% από 5,0% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 599 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 2, 008 δις . ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκε σε 14,9% από 14,3% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 325 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 496 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Η καθαρή ροή των στεγαστικών δανείων ήταν αρνητική κατά 124 εκατ. ευρώ με αποτέλεσμα ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής τους να παραμείνει αρνητικός στο -3,6%, ενώ στα καταναλωτικά καταγράφηκε θετική ροή χρηματοδότησης 55 εκατ. ευρώ και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής τους αυξήθηκε κατά 4,4%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

