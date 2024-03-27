Δόμνα Μιχαηλίδου: Καμία ανοχή σε όσους καταστρατηγούν την εργατική νομοθεσία

«Δεν πρόκειται να δείξουμε καμία ανοχή σε όσους καταστρατηγούν την εργατική νομοθεσία. Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να αμείβονται και θα αμείβονται τις ώρες που δουλεύουν. Λεπτό λιγότερο. Αυτός είναι ο κανόνας και δεν θα επιτρέψουμε καμία παρέκκλιση».

Αυτό δήλωσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνα Μιχαηλίδου, από το βήμα της ημερίδας για τον έναν χρόνο λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας.

«Το πρώτο έτος λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας» είπε η κ. Μιχαηλίδου «έχει χαρακτηριστεί από σημαντικά επιτεύγματα. Πέρυσι, πραγματοποιήθηκαν 74.000 έλεγχοι, δηλαδή 8.000 περισσότεροι από τον αρχικό προγραμματισμό, που ήταν 66.000 και επιβλήθηκαν πρόστιμα άνω των 45 εκατ. ευρώ. Για την εφετινή χρονιά, ο ελάχιστος αριθμός των ελέγχων, που θα διενεργηθούν ανά την Επικράτεια, είναι τουλάχιστον 67.700, ενώ, ήδη, από την αρχή της χρονιάς, οι έλεγχοι της Αρχής έχουν ξεπεράσει τους 14.000 και έχουν επιβληθεί πρόστιμα 8 εκατ. ευρώ».

Παράλληλα, η υπουργός Εργασίας αναφέρθηκε στις προτεραιότητες που έχει θέσει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την προώθηση της ισότητας και της διαφορετικότητας στον εργασιακό χώρο, την εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης και την ενίσχυση των μέτρων για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, του human trafficking και της εργασιακής εκμετάλλευσης.

Μιλώντας για την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, η κ. Μιχαηλίδου σημείωσε ότι δημιουργεί κλίμα διαφάνειας, αξιοπιστίας και ταχύτητας στην αντιμετώπιση των παραβάσεων, ενώ οικοδομεί κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ του ελεγκτικού μηχανισμού και του κόσμου της εργασίας.

Τέλος, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνα Μιχαηλίδου, τόνισε τα εξής: «Η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας αποτελεί το κύριο "όπλο" για την ενίσχυση της εργασιακής νομιμότητας και την προστασία των εργαζομένων. Μία αποτελεσματική Επιθεώρηση Εργασίας δεν είναι απλώς ένας μηχανισμός ελέγχου στον εργασιακό χώρο, αλλά μία διαδικασία διασφάλισης της ισότητας, της δικαιοσύνης και της αξιοπρέπειας. Για εμάς, η προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων και η ανάπτυξη ενός ασφαλούς και δίκαιου εργασιακού περιβάλλοντος είναι αδιαπραγμάτευτη. Χτυπάμε την αδήλωτη και υποδηλωμένη εργασία και κλιμακώνουμε τους στοχευμένους ελέγχους εκεί όπου απασχολούνται περισσότερο πολίτες τρίτων χωρών, στην εποχική εργασία και στον κατασκευαστικό κλάδο».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Υγείας, 'Αδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε - μεταξύ άλλων - ότι οι έλεγχοι που γίνονται από την Επιθεώρηση Εργασίας αυξάνονται συνεχώς και βελτιώνεται αισθητά ο τρόπος με τον οποίο διενεργούνται οι έλεγχοι, με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

