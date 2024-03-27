Παρατείνονται οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση και των δόσεων ρυθμίσεων / διευκολύνσεων που λήγουν στις ορισθείσες ημέρες ειδικής αργίας διατραπεζικών συναλλαγών (29/3/2024 και 1/4/2024 - Καθολικό Πάσχα), βάσει της Απόφασης ΠΟΛ. 1061/2018 (ΦΕΚ B 1167), όπως ανακοίνωσαν το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και η ΑΑΔΕ.
Στη σχετική ανακοίνωση τονίζεται ότι οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων που λήγουν την Παρασκευή 29/3 και τη Δευτέρα 1/4 δεν επηρεάζονται από την τραπεζική αργία, και παραμένουν αμετάβλητες.
