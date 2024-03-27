Wall Street: Κλείσιμο με άνοδο

Με κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με τον δείκτη S&P 500 να σκαρφαλώνει σε ιστορικό υψηλό και να βάζει τέλος σε ένα αρνητικό σερί τριών συνεδριάσεων.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 477,75 μονάδων (+1,22%), στις 39.760,08 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 83,82 μονάδων (+0,51%), στις 16.399,52 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 44,91 μονάδων (+0,86%), στις 5.248,49 μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

