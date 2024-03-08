Το ευρώ υποχωρεί κατά 0,09%, στα 1,0941 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,09% και διαμορφώνεται στα 1,0941 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 160,9950 γεν, στο 0,8514 με τη στερλίνα και στο 0,9586 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου υποχωρεί σε ποσοστό 0,48% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 147,1900 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο 0,27% και διαμορφώνεται στα 1,2844 δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

