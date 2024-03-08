Υπερδιπλασιάστηκαν οι αιτήσεις στον νέο εξωδικαστικό μηχανισμό

Στις 7.360 ανήλθαν οι νέες αιτήσεις από οφειλέτες που υποβλήθηκαν στην πλατφόρμα του νέου εξωδικαστικού μηχανισμού το μήνα Φεβρουάριο.

Ο αριθμός των νέων αιτήσεων είναι υπερδιπλάσιος από τον αριθμό των αιτήσεων των προηγούμενων μηνών - ο μέσος όρος το 2023 ήταν 3.400 νέες αιτήσεις ανά μήνα - και αποτελεί ρεκόρ και ιστορικό υψηλό, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Ο υπερδιπλασιασμός των αιτήσεων σχετίζεται άμεσα με την ενσωμάτωση, από το Φεβρουάριο, στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού των αλλαγών- βελτιώσεων που θεσμοθέτησε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών:

- το επιπλέον «κούρεμα» έως 28% της οφειλής σε δάνεια με εμπράγματη εξασφάλιση,

- την υποχρέωση για τις Τράπεζες, τους services και το Δημόσιο να αποδεχτούν την πρόταση του εξωδικαστικού μηχανισμού για τους ευάλωτους οφειλέτες,

- τη μείωση του επιτοκίου για όλες τις ρυθμίσεις των οφειλών στο 3% για 3 έτη,

- τη δυνατότητα να ενταχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό πρόσωπα που «κληρονόμησαν» οφειλές, από οφειλές που έχουν.

Ομοίως σημειώθηκε ιστορικό υψηλό σε νέες ρυθμίσεις, καθότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους το μήνα Φεβρουάριο του 2024 πραγματοποιήθηκαν 1.222 νέες επιτυχείς ρυθμίσεις οφειλών. Έτσι συνολικά μέχρι σήμερα, μέσω του εξωδικαστικού συμβιβασμού έχουν πραγματοποιηθεί 14.322 επιτυχείς ρυθμίσεις οφειλών οι οποίες αντιστοιχούν σε 5,17 δισ. ευρώ αρχικών οφειλών.

Παράλληλα, οι διμερείς ρυθμίσεις που συνάπτουν απευθείας με τους οφειλέτες οι servicers σημείωσαν υψηλά επίπεδα, καθότι για το μήνα Ιανουάριο του 2024 πραγματοποιήθηκαν από αυτούς απευθείας διμερείς ρυθμίσεις για 7.251 οφειλέτες, με ύψος οφειλών 238 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση τη νέα σχετική νομοθεσία μέχρι τα τέλη Μαρτίου οι servicers υποχρεούνται να θέσουν σε λειτουργία την ειδική ψηφιακή πλατφόρμα ενημέρωσης των δανειοληπτών για την παροχή προσωποποιημένης πληροφόρησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

