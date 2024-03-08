Στο 2,9% υποχώρησε τον Φεβρουάριο ο πληθωρισμός σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, έναντι αύξησης 6,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2023 με το 2022.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2024, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2024 παρουσίασε αύξηση 0,1%, έναντι αύξησης 0,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Μετά τα παραπάνω, ο μέσος ΔΤΚ του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2023 - Φεβρουαρίου 2024, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2022 - Φεβρουαρίου 2023, παρουσίασε αύξηση 2,9%, έναντι αύξησης 9,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2022 - Φεβρουαρίου 2023 με το δωδεκάμηνο Μαρτίου 2021 – Φεβρουαρίου.

Στο 6,7% ο πληθωρισμος των τροφίμων

Την ίδια στιγμή όμως συνεχίζει να κινείται με πολλαπλάσια ταχύτητα ο τιμάριθμος στα τρόφιμα, καθώς διαμορφώθηκε στο 6,7%.

Καταγράφεται αύξηση 63,4% στο ελαιόλαδο και 12,3% στα φρούτα.

Οι ανατιμήσεις διαμορφώνονται στο 13,8% σε μεταλλικό νερό και χυμούς φρούτων.

Νέες αυξήσεις από 1,1 έως και 4,4% καταγράφονται επίσης σε μοσχάρι, ψάρια, αυγά και αναψυκτικά.

Σε σχέση με τον Ιανουάριο καταγράφονται μικρές μειώσεις τιμών από 0,5 έως και 2,5% σε αλλαντικά, γιαούρτι, τυριά, χοιρινό, πουλερικά και δημητριακά αλλά και

Παράλληλα, με 14% τρέχουν οι ανατιμήσεις στα ασφάλιστρα υγείας.

Σύγκριση Φεβρουαρίου 2024 με Ιανουάριο 2024

Η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 0,1% τον μήνα Φεβρουάριο 2024, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιανουαρίου 2024,προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

1. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

• 0,4% στην ομάδα Στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στο πετρέλαιο θέρμανσης. Μέρος της αύξησης αυτής

αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στο φυσικό αέριο.

• 0,4% στην ομάδα Διαρκή αγαθά-Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: είδη άμεσης

κατανάλωσης νοικοκυριού, οικιακές υπηρεσίες.

• 1,6% στην ομάδα Μεταφορές, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: καύσιμα αυτοκινήτου (βενζίνη), πετρέλαιο κίνησης,

εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο.

• 0,4% στην ομάδα Αναψυχή-Πολιτιστικές δραστηριότητες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: οπτικοακουστικό εξοπλισμόυπολογιστές-επισκευές, μικρά είδη αναψυχής-άνθη-κατοικίδια ζώα. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη

μείωση κυρίως των τιμών στα διαρκή αγαθά αναψυχής και πολιτισμού.

• 0,5% στην ομάδα Ξενοδοχεία-Καφέ-Εστιατόρια, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα εστιατόρια-ζαχαροπλαστείακαφενεία-κυλικεία.

• 0,4% στην ομάδα Άλλα αγαθά και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: κομμωτήρια και καταστήματα

προσωπικής φροντίδας, άλλα είδη ατομικής φροντίδας.

2. Από τις μειώσεις των δεικτών κατά:

• 0,1% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: ψωμί και δημητριακά, χοιρινό,

πουλερικά, αλλαντικά, γιαούρτι, τυριά, λαχανικά (γενικά). Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση

κυρίως των τιμών σε: μοσχάρι, νωπά ψάρια, αυγά, μεταλλικό νερό-αναψυκτικά-χυμούς φρούτων.

• 0,4% στην ομάδα Αλκοολούχα ποτά και καπνός, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στα αλ

Σύγκριση Φεβρουαρίου 2024 με Φεβρουάριο 2023

Η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 2,9% τον μήνα Φεβρουάριο 2024, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Φεβρουαρίου 2023, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

6,7% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί και δημητριακά, κρέατα (γενικά), ψάρια (γενικά), ελαιόλαδο, φρούτα (γενικά), λαχανικά (γενικά), ζάχαρη-σοκολάτες-γλυκά-παγωτά, λοιπά τρόφιμα, καφέ-κακάο-τσάι, μεταλλικό νερό-αναψυκτικά-χυμούς φρούτων. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα γαλακτοκομικά και αυγά.

2,4% στην ομάδα Αλκοολούχα ποτά και καπνός, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα).

1,3% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση, λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

1,6% στην ομάδα Διαρκή αγαθά-Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: έπιπλα και διακοσμητικά, είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού, οικιακές υπηρεσίες.

3,5% στην ομάδα Υγεία, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: φαρμακευτικά προϊόντα, ιατρικές-οδοντιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες, νοσοκομειακή περίθαλψη. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα ιατρικά προϊόντα.

0,5% στην ομάδα Μεταφορές, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: καινούργια αυτοκίνητα, μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, ανταλλακτικά και αξεσουάρ αυτοκινήτου, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα καύσιμα και λιπαντικά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο.

2,9% στην ομάδα Αναψυχή-Πολιτιστικές δραστηριότητες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: εξοπλισμό επεξεργασίας πληροφοριών, μικρά είδη αναψυχής-άνθη-κατοικίδια ζώα, κινηματογράφους-θέατρα, πακέτο διακοπών.

3,5% στην ομάδα Εκπαίδευση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: δίδακτρα προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δίδακτρα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

6,5% στην ομάδα Ξενοδοχεία-Καφέ-Εστιατόρια, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία-καφενείακυλικεία, ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία.

1,7% στην ομάδα Άλλα αγαθά και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας, ασφάλιστρα υγείας, ασφάλιστρα οχημάτων. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα άλλα είδη ατομικής φροντίδας.

Από τις μειώσεις των δεικτών κατά:

0,3% στην ομάδα Στέγαση, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, πετρέλαιο θέρμανσης, στερεά καύσιμα.

1,9% στην ομάδα Επικοινωνίες, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στις τηλεφωνικές υπηρεσίες.

