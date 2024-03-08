Αντίστροφη μέτρηση για την έκδοση των φετινών εκκαθαριστικών ΕΝΦΙΑ.

Η ΑΑΔΕ ενημέρωσε ότι:

Η εφαρμογή για την υποβολή δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) έτους 2024 δε θα είναι διαθέσιμη από το Σάββατο 9 Μαρτίου και μέχρι την ολοκλήρωση της έκδοσης - ανάρτησης των πράξεων διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ 2024 και το άνοιγμα των τροποποιητικών δηλώσεων ΕΝΦΙΑ 2024.

και το άνοιγμα των τροποποιητικών δηλώσεων ΕΝΦΙΑ 2024. Η εφαρμογή για την υποβολή δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) 2025, δεν θα είναι διαθέσιμη το Σάββατο 9 Μαρτίου, μεταξύ 11:00 και 15:00.

Όλες οι υπόλοιπες λειτουργίες του Περιουσιολογίου (όπως το Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ, υποβολές δηλώσεων Ε9 ετών 2010-2023), θα είναι διαθέσιμες κανονικά, καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών.

Φέτος ο ΕΝΦΙΑ θα εξοφληθεί σε έως 11 μηνιαίες δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων στο τέλος Απριλίου και η τελευταία τον Φεβρουάριο 2025.

