Η Γερμανία έχει χάσει το 5% του ΑΕΠ της λόγω των συνεπειών του πολέμου στην Ουκρανία, ενώ κάθε πολίτης της ζημιώνεται κατά μέσο όρο με 2.600 ευρώ ετησίως. Η Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD) και η «Συμμαχία Ζάρα Βάγκενκνεχτ» (BSW) εισηγούνται ως λύση την επιστροφή στο ρωσικό φυσικό αέριο.

Σύμφωνα με έρευνα του Ιδρύματος «Χανς Μπέκλερ» για λογαριασμό της εκπομπής Panorama του ARD, οι Γερμανοί πλήττονται κατά τρεις φορές περισσότερο από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους από την ενεργειακή κρίση που ακολούθησε την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Στην Σουηδία κάθε κάτοικος επιβαρύνεται κατά 1.700 ευρώ ετησίως, αλλά στην Ιταλία μόνο κατά 230 και ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι περίπου 880 ευρώ. «Η Γερμανία έχει δομικά χαρακτηριστικά τα οποία την καθιστούν ιδιαίτερα ευάλωτη», εξηγεί ο οικονομολόγος του Ιδρύματος «Χανς Μπέκλερ» Σεμπάστιαν Ντουλιέν και αναφέρεται στον «πολύ μεγάλο βιομηχανικό κλάδο, κάτι που συνεπάγεται και μεγάλη κατανάλωση ενέργειας». Επιπλέον, μεγάλη ποσότητα αυτής της ενέργειας ήταν φυσικό αέριο από την Ρωσία, ενώ, όπως επισημαίνει ο οικονομολόγος, η γερμανική κυβέρνηση στράφηκε σχετικά αργά στις αγορές φυσικού αερίου, με αποτέλεσμα να βρει μόνο ιδιαίτερα υψηλές τιμές. Η παραγωγή στην Γερμανία καθίσταται πλέον πολύ ακριβή, μεταφέρεται στο εξωτερικό και μειώνεται, καθώς οι ανταγωνιστές, π.χ. οι ΗΠΑ, μπορούν να προσφέρουν φθηνότερες τιμές. Αυτό αντανακλάται άμεσα στο ΑΕΠ, προσθέτει ο κ. Ντουλιέν.

Με αφορμή την συρρίκνωση του γερμανικού ΑΕΠ, η ακροδεξιά ζητά επιστροφή στο ρωσικό φυσικό αέριο, προκειμένου να σταθεροποιηθεί η γερμανική βιομηχανία. Ο εκπρόσωπος της AfD για θέματα ενεργειακής πολιτικής Στέφεν Κοτρέ δήλωσε ότι «χρειαζόμαστε γρήγορα την επισκευή του αγωγού Nord Stream 2 και κατόπιν θα μπορεί να ρέει και πάλι το ρωσικό αέριο - τόσο απλό είναι», ενώ, στο ίδιο πνεύμα, η επικεφαλής της BSW Ζάρα Βάγκενκνεχτ τόνισε ότι «δεν υπάρχει ρεαλιστική εναλλακτική λύση σε παρόμοιο επίπεδο τιμών».

Την ίδια ώρα όμως, στην Αυστρία, η οποία εξακολουθεί να προμηθεύεται φυσικό αέριο από την Ρωσία, η τιμή για τους καταναλωτές ανέρχεται σε περίπου 12 σεντς/Κιλοβατώρα, έναντι 9 σεντς στην Γερμανία για το 2024. Με κατανάλωση 20.000 KWh τον χρόνο, ένα γερμανικό νοικοκυριό πληρώνει περίπου 1.800 ευρώ, ενώ στην Αυστρία 2.400 ευρώ.

Η σύμβαση της αυστριακής εταιρίας ενέργειας ÖMV με την Gazprom υπόκειται σε καθεστώς μυστικότητας και δεν είναι γνωστοί οι οικονομικοί όροι της. Ο υπεύθυνος για θέματα ενέργειας στο Εργατικό Επιμελητήριο της Βιέννης Γιοέλ Τέλγκις δήλωσε στο ARD ότι «το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι τα συμβόλαια ισχύουν έως το 2040 και η Αυστρία θα πρέπει να πληρώσει για την αγορά του αερίου, ανεξαρτήτως του εάν τελικά θα το χρησιμοποιήσει».

Ο Σεμπάστιαν Ντουλιέν εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά με το εάν η επιστροφή στο ρωσικό φυσικό αέριο θα ωφελούσε οικονομικά την Γερμανία. «Το θέμα δεν είναι μόνο η τρέχουσα τιμή, αλλά το ερώτημα, πόσο ασφαλής και αξιόπιστη μπορεί να είναι μελλοντικά η παράδοση και η τιμή του αερίου;», σημειώνει. «Οι Ρώσοι δεν μας απογοήτευσαν ποτέ», σχολιάζει ο κ. Κοτρέ από την AfD, ενώ η κυρία Βάγκενκνεχτ προσπερνά το ερώτημα και αντιτείνει ότι η γερμανική οικονομία «δεν λειτουργεί με ήλιο και άνεμο, οπότε πρέπει να δούμε από πού μπορούμε να προμηθευτούμε φυσικό αέριο και η Ρωσία είναι για εμάς η μόνη εναλλακτική, από γεωγραφικής άποψης».

Από την πλευρά της βιομηχανίας εκφράζονται επίσης επιφυλάξεις για την επιστροφή στους Ρώσους προμηθευτές. «Βρισκόμαστε όλοι σε φάση μετασχηματισμού. Προσπαθούμε να απομακρυνθούμε από το φυσικό αέριο - με χρήση ηλεκτρικής ενέργειας από το 50% στο 100%, προκειμένου κατόπιν να μπορούμε να χρησιμοποιούμε αποκλειστικά ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Θα θέλαμε λοιπόν να απομακρυνθούμε εντελώς από το αέριο», τονίζει ο επικεφαλής της Χαλυβουργίας στο Μπόχουμ Στέφαν Μάιερ. Η εταιρία του αναγκάστηκε να λειτουργήσει επί πέντε μήνες με καθεστώς περιορισμένων ωρών εργασίας, λόγω του πενταπλασιασμού των τιμών ενέργειας μετά τον Αύγουστο του 2022.

