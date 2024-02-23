Μετά την παράταση, τέλος Φεβρουαρίου, πρέπει οι 35 κλάδοι είτε να έχουν POS είτε να το έχουν παραγγείλει, καθώς δε θα δοθούν άλλες παρατάσεις, δεδομένου ότι η αγορά μπορεί να ανταποκριθεί, ξεκαθάρισε ο Χάρης Θεοχάρης, μιλώντας στη Βουλή.



«Δε θέλουμε να πάρουμε ούτε 1 € από αυτά τα πρόστιμα, όμως δε θα χαριστούμε σε κανέναν ο οποίος δεν κάνει αυτά που πρέπει να κάνει», τόνισε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μιλώντας στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής για τα πρόστιμα που θεσπίζονται με διατάξεις για τυχόν καθυστερήσεις στη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS, και τα οποία περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές.

Tέσσερις πρωτοβουλίες για τη μείωση της φοροδιαφυγής

Ο κ. Θεοχάρης έκανε λόγο για κοσμογονία πρωτοβουλιών από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και από την ΑΑΔΕ, ως εκτελεστικού βραχίονα για τη μείωση της φοροδιαφυγής και αναφέρθηκε σε τέσσερις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που έχουν υλοποιηθεί ή είναι σε διαδικασία υλοποίησης. Η πρώτη πρωτοβουλία αφορά την ηλεκτρονική τιμολόγηση, αφού από την 1 Ιανουαρίου 2024 όλα τα τιμολόγια έχουν QR code ότι έχουν αποσταλεί στην ΑΑΔΕ. Η δεύτερη πρωτοβουλία αφορά την επέκταση σε 35 κλάδους -που δεν είχαν την υποχρέωση-της χρήση POS ενώ προστέθηκε και η υποχρέωση για το σύστημα άμεσων πληρωμών μέσω του IRIS.



Η τρίτη πρωτοβουλία αφορά την διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές. «Ένα έργο που όταν διαπιστώσαμε ότι άλλες εταιρείες ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους και άλλες όχι – σε κάθε υποκατηγορία – αμέσως καταστήσαμε σαφές ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Εάν οι εμπλεκόμενοι τηρούν τις υποχρεώσεις τους, δε θα χρειαστεί να πληρώσουν ούτε ένα πρόστιμο», είπε χαρακτηριστικά ο Υφυπουργός ενώ ξεκαθάρισε ότι η ηγεσία του υπουργείου δεν είναι διατεθειμένη να κάνει ούτε ένα βήμα πίσω, καθώς πρέπει να πιάσουμε το ορόσημο του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και γιατί το οφείλουμε σε εκείνους οι οποίοι είναι τα μόνιμα υποζύγια του φορολογικού βάρους σε αυτή τη χώρα και οι οποίοι κόντρα σε κάθε στατιστική δηλώνουν τα πάντα και πληρώνουν τα πάντα. Η τέταρτη πρωτοβουλία για την περιορισμό της φοροδιαφυγής είναι το myData και «το κλείδωμα», η διασύνδεσή του με τη δήλωση ΦΠΑ.

Παραθαλάσσιες περιοχές

Ο κ. Θεοχάρης αναφέρθηκε και στο σχέδιο νόμου για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές λέγοντας ότι είναι ένα νομοσχέδιο ισορροπημένο, ένα νομοσχέδιο μετρημένο, ένα νομοσχέδιο αποτελεσματικό, ένα νομοσχέδιο λογικό και αναλογικό και αυτό αποδεικνύεται από την κριτική που ακούσαμε αυτό το διάστημα, διότι ακούσαμε κριτική εκατέρωθεν. «Προφανώς θέλουμε ένα περιβάλλον το οποίο προστατεύεται. Προφανώς θέλουμε και μια οικονομία η οποία λειτουργεί και παράγει για όλους, μισθούς, κέρδη και ευημερία και προφανώς θέλουμε και να αξιοποιήσουμε τον πλούτο μας, να αξιοποιήσουμε την δύναμη που μας έχει δώσει η φύση, χάριν του τουριστικού μας, προϊόντος, χάριν της ανάπτυξης και της ευημερίας της χώρας. Αυτές είναι οι επιδιώξεις, τις οποίες προσπαθεί να ισορροπήσει αυτό το νομοσχέδιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.



