Οι βρετανικές στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών αναφέρουν ότι οι ρωσικές αεροδιαστημικές δυνάμεις έχουν αρχίσει να τοποθετούν δεύτερη κεφαλή στους κύριους πυραύλους Kh-101 (AS-23 KODIAK κατά την ταξινόμηση του ΝΑΤΟ) που εκτοξεύονται από αέρος.

Σύμφωνα με τις αναφορές των μυστικών υπηρεσιών, οι Ρώσοι διοικητές αεροπορικών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς προσπάθησαν να τροποποιήσουν τα συστήματά τους για τρεις λόγους κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης:

Για να αυξήσουν την ικανότητα βιωσιμότητάς τους επειδή η ουκρανική αεράμυνα αναχαίτιζε πάρα πολλούς πυραύλους

Για να αυξήσουν την αποτελεσματικότητά τους, και

Για να αποκτήσουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν παλαιότερους πυραύλους, καθώς τα μέσα για την ήττα των πιο σύγχρονων σχεδίων είχαν χρησιμοποιηθεί κατά την έναρξη της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με τις βρετανικές μυστικές υπηρεσίες, η νέα τροποποίηση των πυραύλων «πιθανόν μείωσε κατά το ήμισυ το βεληνεκές τους». Ωστόσο, η ρωσική πολεμική αεροπορία μεγάλου βεληνεκούς (long range aviation) δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσει όλο το βεληνεκές των πυραύλων της για να πλήξει στόχους σε όλη την Ουκρανία, επισημαίνει η υπηρεσία πληροφοριών.

Συνεχίζει ότι «η δεύτερη πολεμική κεφαλή έχει σχεδιαστεί για αυξημένο κατακερματισμό του στόχου», γεγονός που θα τον καθιστούσε πιο αποτελεσματικό για πλήγματα κατά μη οχυρωμένων στόχων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

