Το συντηρητικό κόμμα HDZ του απερχόμενου πρωθυπουργού της Κροατίας κατέληξε σε συμφωνία με ένα ακροδεξιό κόμμα για συγκρότηση κυβέρνησης συνασπισμού, μετά τις βουλευτικές εκλογές του Απριλίου, ανακοίνωσε σήμερα ένας εκπρόσωπός του.

Η Κροατική Δημοκρατική Ένωση (HDZ) του Αντρέι Πλένκοβιτς (φωτογραφία), ο οποίος κυβερνά την Κροατία από το 2016 και το Κίνημα της Πατρίδας (DP), κόμμα που πρόσκειται στην εθνικιστική δεξιά, κατέληξαν σε συμφωνία «για τη δομή της νέας κυβέρνησης», είπε ο Μάρκο Μίλιτς.

Χρειάστηκαν τρεις εβδομάδες διαπραγματεύσεων για να ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία. Το HDZ εξέλεξε 61 βουλευτές και το DP 14 στην 151μελή Βουλή της Κροατίας. Το DP είχε δηλώσει ότι δεν θα στήριζε κάποια κυβέρνηση εφόσον μετείχε σε αυτήν το σερβικό μειονοτικό κόμμα SDSS, ο πρώην σύμμαχος του HDZ, ή το αριστερό, οικολογικό κίνημα Mozemo. Το HDZ αποδέχτηκε αυτούς τους όρους, για να δεχτεί τη σφοδρή κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Η νέα κυβέρνηση χρειάζεται 76 ψήφους για να λάβει την έγκριση του κοινοβουλίου. Ο Πλένκοβιτς ελπίζει ότι θα εξακολουθήσουν να τον στηρίζουν τα κόμματα που εκπροσωπούν τις μειονότητες και ήταν σύμμαχοι του HDZ τα προηγούμενα χρόνια.

Ο ηγέτης του DP Ιβάν Πενάβα επιβεβαίωσε τη συμφωνία και είπε ότι το κόμμα του θα αναλάβει το υπουργείο Γεωργίας, ένα νέο υπουργείο Δημογραφίας και ορισμένες αρμοδιότητες του υπουργείου Οικονομικών. Στην προεκλογική εκστρατεία του το αντιμεταναστευτικό DP εμφανιζόταν ως ο προασπιστής των παραδοσιακών, οικογενειακών αξιών και ζητούσε να μην επιτραπεί στο σερβικό κόμμα να συμμετάσχει σε μια μελλοντική κυβέρνηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

