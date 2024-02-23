Wall Street: Κλείσιμο με σημαντική άνοδο

Με σημαντικά κέρδη έκλεισε χθες το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, έπειτα από μια συνεδρίαση στην οποία ξεχώρισε το ράλι (+16,4%) της μετοχής του τεχνολογικού κολοσσού Nvidia. Οι δείκτες S&P 500 και Dow Jones σκαρφάλωσαν σε ιστορικά υψηλά, ενώ ο Nasdaq πλησίασε το δικό του ρεκόρ.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 456,87 μονάδων (+1,18%), στις 39.069,11 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 460,75 μονάδων (+2,96%), στις 16.041,62 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 105,23 μονάδων (+2,11%), στις 5.087,03 μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

