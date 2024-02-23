Τις ημερομηνίες που θα καταβληθούν οι συντάξεις του μηνός Μαρτίου 2024 γνωστοποίησε ο e-ΕΦΚΑ, στο πλαίσιο της έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης των συνταξιούχων και προς αποφυγή οποιασδήποτε ταλαιπωρίας τους.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Την 26η/2/2024, ημέρα Δευτέρα, θα καταβληθούν οι συντάξεις των τέως Ταμείων μη μισθωτών (ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ) και οι συντάξεις ΟΠΣ-ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι από 1/1/2017 και έπειτα (ν. 4387/2016) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).

Την 28η/2/2024, ημέρα Τετάρτη, θα καταβληθούν οι συντάξεις των τέως Ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

