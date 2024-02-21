Προτροπή Χατζηδάκη σε τράπεζες και παρόχους POS: Εξετάστε τη μείωση προμηθειών

Να διερευνήσουν άμεσα τα περιθώρια μείωσης των προμηθειών POS για τις συναλλαγές μικρής αξίας αλλά και τρόπους περαιτέρω ενίσχυσης των ηλεκτρονικών συναλλαγών ζήτησε κατά τη σημερινή συνάντηση με τους εκπροσώπους των τραπεζών και των παροχων POS, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστης Χατζηδακης.

Στη συνάντηση επισημάνθηκε η πρόοδος που έχει γίνει στο μεγάλο έργο της διασύνδεσης των POS με τις ταμειακές μηχανές και παράλληλα συζητήθηκε το πώς όλες οι πλευρές θα συμβάλουν στην εντός των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησή του.

Ο Κωστής Χατζηδάκης τόνισε πως "η Πολιτεία κάνει ό,τι απαιτείται προκειμένου το έργο της διασύνδεσης να υλοποιηθεί. Προχωρήσαμε σε 11 διαφορετικές νομοθετικές και κανονιστικές διαδικασίες. Συγκροτήσαμε ειδική ομάδα εργασίας με εκπροσώπους όλων των εμπλεκόμενων φορέων που λειτουργεί καθημερινά και αντιμετωπίζει τα όποια ζητήματα προκύπτουν. Ανοίγουμε εντός των επόμενων ημερών τον 4ο κύκλο επιδότησης μέρους του κόστους αγοράς και αναβάθμισης POS και εξασφαλίζουμε χρηματοδότηση και για έναν 5ο κύκλο. Ζητάμε και από τους υπολοίπους που εμπλέκονται σε αυτό το έργο να εξαντλήσουν κάθε δυνατότητα που έχουν προκειμένου η διασύνδεση των POS να ολοκληρωθεί αλλά και οι ψηφιακές συναλλαγές να ενισχυθούν προς όφελος όλων. Όπως για παράδειγμα να εξεταστεί από τις τράπεζες και τους παρόχους η μείωση των προμηθειών κατά τη χρήση των POS για συναλλαγές μικρής αξίας", τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο αρμόδιος υφυπουργός Χάρης Θεοχάρης σημείωσε πως "η χρήση των καρτών και των συστημάτων άμεσων πληρωμών είναι ένας πολύτιμος σύμμαχος στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής. Για να εμπεδωθεί η χρήση τους είναι σημαντικό οι καθημερινές συναλλαγές να έχουν λογικές χρεώσεις. Με αυτόν τον σκοπό σε πνεύμα συνεργασίας, εργαζόμαστε όλοι, πολιτεία και αγορά".

Προς αυτή την κατεύθυνση:

Πρώτον, ζητήθηκε από τους παρόχους POS -ιδρύματα πληρωμών ή Τράπεζες που εξακολουθούν να λειτουργούν ως εκκαθαριστές συναλλαγών- να διερευνήσουν άμεσα τα περιθώρια μείωσης των προμηθειών για τις συναλλαγές μικρής αξίας αλλά και τρόπους περαιτέρω ενίσχυσης των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Δεύτερον, ζητήθηκε τόσο από τις τράπεζες που εξακολουθούν να λειτουργούν ως πάροχοι POS όσο και από τις Τράπεζες που εκπροσωπούν παρόχους POS, να κινηθούν με μεγαλύτερη ταχύτητα στην έγκαιρη προμήθεια POS και τη διοχέτευσή τους στους πελάτες τους, καθότι τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται καθυστέρηση που οφείλεται σε έναν βαθμό και στην υποχρεωτική επέκταση της εγκατάστασης POS σε 35 κλάδους λιανικής.

Τρίτον, ζητήθηκε από τους παρόχους POS να επιταχύνουν τόσο τις αναβαθμίσεις όσο και τις διασυνδέσεις των συστημάτων τους με τις ταμειακές μηχανές και να παρέχουν περαιτέρω τρόπους καλύτερης εξυπηρέτησης στο κοινό τους.

Τόσο οι τράπεζες όσο και οι εκπρόσωποι των παρόχων συμφώνησαν να εξετάσουν τα παραπάνω και να επανέλθουν στις αμέσως επόμενες ημέρες.

Τέλος, στο πλαίσιο του 4ου κύκλου χρηματοδότησης για κάλυψη μέρους του κόστους αγοράς και διασύνδεσης POS πρόκειται να συμπεριληφθεί και η κάλυψη επιπλέον ψηφιακών λύσεων, όπως π.χ. λογισμικά ηλεκτρονικής τιμολόγησης που δίνουν τη δυνατότητα ταυτόχρονης έκδοσης απόδειξης και τιμολογίου. Θα καλύπτονται επίσης λογισμικά με δυνατότητα διασύνδεσης και αυτόματης αποστολής δεδομένων στα συνεργαζόμενα με τις επιχειρήσεις λογιστικά γραφεία, εξασφαλίζοντας την αυτοματοποιημένη μεταξύ τους επικοινωνία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.