Ολυμπιακός: Με Λαρεντζάκη στο Game 5 κόντρα στην Μπαρτσελόνα

Με την ίδια… συνταγή του Game 4 πάει ο Ολυμπιακός στο πέμπτο και τελευταίο κόντρα στην Μπαρτσελόνα (8/5, 22:00).
Στη δωδεκάδα των «ερυθρόλευκων» συμπεριλήφθηκε κανονικά ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, ο οποίος στον προηγούμενο αγώνα στο ΣΕΦ είχε αγωνιστεί ελάχιστα, καθώς τραυματίστηκε.
Ωστόσο, ο διεθνής γκαρντ έδειξε ότι έχει ξεπεράσει σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα τραυματισμού και έτσι ο Γιώργος Μπαρτζώκας τον υπολογίζει στο «Παλάου Μπλαουγκράνα».
Αντίθετα, εκτός για την ομάδα του Πειραιά έμειναν οι Λουκ Σίκμα, Ίγκνας Μπραζντέικις, Μιχάλης Λούντζης και Γιώργος Τανούλης.
Έτσι, τη δωδεκάδα του Ολυμπιακού απέναντι στους Καταλανούς αποτελούν οι: Τόμας Γουόκαπ, Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος, Ναζ Μήτρου-Λονγκ, Αϊζάια Κάναν, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Σακίλ ΜακΚίσικ, Κώστας Παπανικολάου, Άλεκ Πίτερς, Φιλίπ Πετρούσεφ, Μόουζες Ράιτ, Νικόλα Μιλουτίνοφ, Μουσταφά Φαλ.
Πηγή: sport-fm.gr
