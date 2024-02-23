Ο πληθωρισμός υποχωρεί – Η ακρίβεια παραμένει

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Κόντρα στις εκτιμήσεις ακόμη και της Κριστίν Λαγκάρντ για βραχυπρόθεσμη έστω μείωση του , και τα τελικά στοιχεία της Eurostat για τον Ιανουάριο επιβεβαίωσαν την συνέχιση της αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη. Από 2,9 το Δεκέμβριο στο 2,8% τον πρώτο μήνα του 2024 και στην Ελλάδα από 3,7% στο 3,2% αντίστοιχα. Μάλιστα η χώρα μας σε μηνιαία βάση κατέγραψε την 4η μεγαλύτερη επιβράδυνση του πληθωρισμού μεταξύ των κρατών μελών.

Ο...πρωταθλητισμός όμως στην ακρίβεια των τροφίμων συνεχίζεται. Όπως και το Δεκέμβριο, η Ελλάδα είχε το 2ο υψηλότερο πληθωρισμό τροφίμων με 8,3% πίσω από το 11άρι της Μάλτας. Την ίδια στιγμή ο κοινοτικός μέσος όρος ήταν στο 5,3%

Μόνο η Μάλτα είχε υψηλότερο πληθωρισμό τροφίμων σε όλη την Ευρωζώνη 10,2% έναντι 8,9%.

Η επεξεργασία των στοιχείων σχετικά με τα προϊόντα που απαρτίζουν τον δείκτη τροφίμων της Eurostat δείχνει ότι τον Νοέμβριο η Ελλάδα στις 16 από τις 22 , δηλαδή περισσότερες από 2 στις 3 κατηγορίες οι ανατιμήσεις ήταν μεγαλύτερες από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο

Στα κρέατα η Ελλάδα είχε την πέμπτη μεγαλύτερη αύξηση στην Ευρωζώνη πίσω από Βουλγαρία, Ρουμανία, Κροατία και Λουξεμβούργο. Και στις 5 κατηγορίες κρεάτων οι αυξήσεις στην Ελλάδα είναι πολύ μεγαλύτερες από τον κοινοτικό μέσο όρο.

Ελλάδα Ευρωζώνη

Βοδινό 5,4% 2,8%

Χοιρινό 10,8% 5,6%

Αρνί-Κατσίκι 7,7% 4,6%

Ψάρια-Θαλασσινά 7,7% 3,8%

Πουλερικά 1,4% -0,7%

Στο βοδινό που η διαφορά είναι σχεδόν διπλάσια η χώρα μας σημειώνει την 5η μεγαλύτερη αύξηση της τιμής πίσω από Λιθουανία, Κροατία ,Βουλγαρία και Εσθονία. 5η και στην κατηγορία των αμνοεριφίων

4η πιο ακριβή στο χοιρινό πίσω από Κροατία, Ισπανία και Ρουμανία.

Ο ...πρωταθλητισμός συνεχίζεται και στα πουλερικά όπου οι τιμές έχουν αρχίσει να μειώνονται σε 14 χώρες. Όμως στην Ελλάδα οι ανατιμήσεις συνεχίζονται με την Ελλάδα στην 6η θέση.

Στα θαλασσινά και τα ψάρια η Ελλάδα υπολείπεται μόνο της Μάλτας , της Ρουμανία και της Αυστρίας.

Στην κατηγορία των ελαίων και των λιπών οι διαφορές είναι εξοργιστικές με την Ελλάδα να είναι περισσότερες από 3,5 φορές πάνω από την Ευρωζώνη με τον πληθωρισμό μάλιστα να «τσιμπάει» 6 μονάδες. Στην κατηγορία αυτή ο πληθωρισμός από τον Ιούλιο έχει τετραπλασιαστεί στη χώρα μας.

Ελλάδα Ευρωζώνη

Έλαια-Λίπη 40,3% 12,8%

Βούτυρο -0,6% -7,2%

Ελαιόλαδο 67,4% 50,7%

Υπόλοιπα έλαια -18,7% -19,7%

Στο ελαιόλαδο το 67,4% είναι θηριώδες όμως δεν είναι το υψηλότερο αφού στα Πορτογαλικά ράφια βρέθηκε στο ασύλληπτο 69,1%. Η τάση όμως είναι ανοδική κι αυτό είναι άκρως ανησυχητικό. Στα υπόλοιπα έλαια ( ηλιέλαιο, σογιέλαιο, καλαμποκέλαιο κτλ.) οι τιμές υποχωρούν περίπου με τον ίδιο ρυθμό όπως στην υπόλοιπη Ευρώπη. Στο βούτυρο επιτέλους οι τιμές έχουν αρχίσει να υποχωρούν , το κάνουν όμως με την μικρότερη στην Ευρωζώνη ταχύτητα.

Στα φρούτα ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε σημαντικά στο 14% που αποτελεί το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωζώνη πίσω από το 15,3% της Κύπρου. Τα στοιχεία δείχνουν ότι μέχρι και τον Μάιο οι αυξήσεις στη χώρα μας υπολείπονταν του κοινοτικού μέσου όρου. Τάση που άλλαξε τον Ιούνιο και από τότε παραμένει απαράλλαχτη. Ο πληθωρισμός καλπάζει και στα λαχανικά με αυξητικές μάλιστα τάσεις με τη χώρα στην 5η θέση μεταξύ των κρατών μελών.

Ελλάδα Ευρωζώνη

Φρούτα 14% 9,1%

Λαχανικά 14% 10,4%

Από το πουθενά έχουμε και έκρηξη του πληθωρισμού στη μπύρα , από το 5,8% στο 8,9% με τη χώρα πια και πάλι στην 5η θέση πίσω από Ρουμανία, Πολωνία, Αυστρία, Λετονία. Σημαντική αύξηση και στον πληθωρισμό του καφέ

Ελλάδα Ευρωζώνη

Μπύρα 8,9% 7,9%

Καφές 5% 2,3%

Το κρασί συμπληρώνει τη λίστα των προϊόντων που πονάνε περισσότερα τα ελληνικά πορτοφόλια χωρίς όμως να βρισκόμαστε κοντά στις πρώτες θέσεις.

Ελλάδα Ευρωζώνη

Κρασί 6,3% 3,9%

Στον αντίποδα η κατάσταση στην κατηγορία Γαλακτοκομικά- Αβγά έχει βελτιωθεί αρκετά.

Ακόμη και στα τυριά που βρισκόμαστε μια ακόμη φορά στην 5η θέση , εντούτοις ο πληθωρισμός έχει υποχωρήσει στο μισό.

Στο γιαούρτι η Ελλάδα μπήκε σε τροχιά μείωσης του πληθωρισμού ενώ ο μέσος όρος είναι αυξητικός ενώ και στα αβγά η Ελλάδα επιβραδύνει ταχύτερα από την ζώνη του ευρώ:

Ελλάδα Ευρωζώνη

Τυριά 4,5% 0,5%

Αβγά 1,5% 2%

Γιαούρτι -1,5% 1,5%

Επιπλέον σε προϊόντα όπως το ψωμί, τις πατάτες και τους χυμούς οι ανατιμήσεις ήταν μικρότερες στην Ελλάδα από ότι στην Ευρωζώνη.

