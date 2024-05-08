Γυναικοκτονία- Άγιοι Ανάργυροι: Σοβαρές ποινικές ευθύνες σε 3 αστυνομικούς

Ολοκληρώθηκε η ΕΔΕ για την άγρια δολοφονία της άτυχης Κυριακής έξω από το ΑΤ των Αγίων Αναργύρων.
Τουλάχιστον τέσσερις, από τους συνολικά πέντε αστυνομικούς που ενεπλάκησαν στην υπόθεση, αναμένεται να έχουν πειθαρχικές κυρώσεις σύμφωνα με πληροφορίες από το πόρισμα του Εσωτερικών Υποθέσεων.
Ο "πέλεκυς" αναμένεται να πέσει βαρύς στην επόπτρια που ήταν παρούσα στο συμβάν, αλλά και στον σκοπό του τμήματος των Αγίων Αναργύρων, που δεν έπραξε το παραμικρό για να αποτρέψει τη δολοφονία.
Μικρότερες αναμένεται να είναι οι ποινές για την οδηγό της επόπτριας και τον εκφωνητή της Άμεσης Δράσης, που είχε πει στην άτυχη Κυριακή, πως το περιπολικό δεν είναι ταξί για να τη μεταφέρει σπίτι.
Οι ποινές με τις οποίες είναι αντιμέτωποι οι αστυνομικοί, είναι κατά περίπτωση, η παράβαση καθήκοντος και η παράληψη λύτρωσης για απώλεια ζωής που επιφέρουν, το ερώτημα της απόταξης από το σώμα, την αργία με απώλεια μισθού, αργία έως 1,5 έτος ή και μη απολαβή μισθού για 6 ή 7 μήνες.
