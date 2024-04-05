Σειρά συμβάσεων αγοραπωλησίας μετοχών της Abbank υπογράφει, ενδεχομένως κι εντός της ημέρας, ο Έλληνας δισεκατομμυριούχος Τέλης Μυστακίδης. Το ποσοστό του κ. Μυστακίδη στην τράπεζα θα φτάσει στο περίπου 50%.

Στους πωλητές περιλαμβάνεται η οικογένεια Κούστα, η οποία θα μεταβιβάσει όλο το ποσοστό που κατέχει στην Abbank, μικρό ποσοστό θα μεταβιβάσει η οικογένεια του Θεόδωρου Αφθονίδη, ενώ μερίδιο θα διαθέσουν και τρία funds συμφερόντων του Τζ. Ελιοτ.

Mέτοχοι στο νέο σχήμα, πέραν του κ. Μυστακίδη, θα είναι η οικογένεια του Νίκου Τσάκου καθώς και η οικογένεια του Θεόδωρου Αφθονίδη.

Η Abbank, η οποία ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2002, κατέγραψε το 2023 καθαρά έσοδα ύψους 27,2 εκατ. ευρώ, έναντι 17,4 εκατ. ευρώ που είχε σημειώσει το 2022. Τα δάνεια για την απελθούσα χρήση έφτασαν στα 506 εκατ. ευρώ, με τα εξυπηρετούμενα δάνεια να διαμορφώνονται χαμηλότερα του 1%, ενώ το ενεργητικό της τράπεζας ξεπέρασε τα 2 δισ. ευρώ, και οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν στα 917 εκατ. ευρώ.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.