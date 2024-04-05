ΥΠΟΙΚ: Κανένα σενάριο αύξησης του ορίου των ακαθάριστων εσόδων για τον ΦΠΑ στο δημόσιο

Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δεν εξετάζει κανένα σενάριο για αύξηση του ορίου των ακαθάριστων εσόδων για την απαλλαγή από την υποχρέωση είσπραξης και απόδοσης ΦΠΑ στο δημόσιο, επισήμαιναν κύκλοι της πλατείας Συντάγματος διαψεύδοντας σχετικό δημοσίευμα.



"Βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης και του Υπουργείου είναι η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, τόσο για το ΦΠΑ όσο για τις άλλες πηγές φορολόγησης" τονίζει το ΥΠΟΙΚ.

Πηγή: skai.gr

