Του Χρυσόστομου Τσούφη

Μια διαδικασία τόσο πολύπλοκη όπως αυτή της διασύνδεσης των pos με τις ταμειακές που αφορά 280.000 επιχειρήσεις σε όλη την επικράτεια, ακόμη και αν έχει ολοκληρωθεί κατά 90%, δεν μπορεί παρά να παρουσιάζει ακόμη και τώρα δυσκολίες.

Καθημερινά στο mail του skai.gr εμφανίζονται αγωνιώδη μηνύματα επιχειρηματιών με ερωτήματα και απορίες τα οποία θα επιχειρήσουμε να απαντήσουμε και να τους καθησυχάσουμε.

Τα περισσότερα μηνύματα προέρχονται από όσους έχουν κάνει αυτό που τους αναλογεί και φοβούνται ότι κάτι θα... στραβώσει από παράγοντες που δεν ελέγχουν και θα πέσει ο πέλεκυς του προστίμου.

Όπως αυτό το mail από τη Θεσσαλονίκη :

Προσωπικά έχω κάνει τα εξής :

-Αγορά καινούργιου POS το Σεπτέμβριο

-Αναβάθμιση ταμειακής το Νοέμβριο

-Από το Φεβρουάριο πλήθος mail στην εταιρεία της ταμειακής να μου κλείσουν ραντεβού

Τελικά το ραντεβού με τον τεχνικό κλείστηκε περί τα τέλη Απριλίου

Σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά και δεν γίνει η σύνδεση εγώ τί φταίω;

Ας υπάρχει μία πρόβλεψη για όσους δεν ευθύνονται γιατί έκαναν τις κινήσεις

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτε. Αυτό που η Πολιτεία σας ζήτησε το έχετε κάνει και κυρίως μπορείτε να το αποδείξετε. Από το Υπουργείο Οικονομικών ξεκαθαρίζουν ότι τα πρόστιμα δεν θα πέσουν επί δικαίων και αδίκων αλλά μόνο στους αδιάφορους. Εσείς μόνο αδιαφορία δεν έχετε επιδείξει. Αντιμέτωποι με το πρόστιμο των έως 20.000€ είναι όσες επιχειρήσεις δεν έχουν καν κάνει μια κίνηση να κλείσουν ραντεβού με τεχνικό.

Επίσης, από το Υπουργείο Οικονομικών, αποσαφηνίζουν ότι με πρόστιμο ΔΕΝ κινδυνεύουν ούτε όσοι έχουν κλεισμένο ραντεβού μέσα στον Απρίλιο αλλά αυτό δεν έχει δηλωθεί στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ όπως έπρεπε.

Μια άλλη μερίδα mail αφορά τα voucher. Όπως τα παρακάτω :

- Ρωτήστε παρακαλώ τι θα γίνει με τα voucher αναβάθμισης ταμιακών μηχανών, γιατί έκανα την αναβάθμιση τέλη Μαρτίου και πλήρωσα όλο το ποσό των 155€ από την τσέπη μου. Δεν δέχονται τα voucher οι τεχνικοί των ταμειακών συστημάτων.

- Ρωτήστε τον Υπουργό, το voucher για την σύνδεση γιατί αργούν για το δυο σε ένα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Από το Υπουργείο Οικονομικών παραδέχονται ότι υπήρξαν καθυστερήσεις στην εξόφληση των voucher και γι' αυτό εμφανίστηκαν περιπτώσεις δυσαρεστημένων τεχνικών που δεν τα δέχονται. Διαβεβαιώνουν όμως ότι μετά από τις απαραίτητες κινήσεις που έπρεπε να γίνουν , 3 ημέρες μετά την Καθαρή Δευτέρα άρχισαν οι πληρωμές και αυτήν την εβδομάδα που διανύουμε θα έχει ολοκληρωθεί η εξόφληση. Κατά συνέπεια, υποστηρίζουν ότι οι τεχνικοί δεν έχουν πια κανέναν λόγο να αρνούνται τα voucher.

Επιπλέον θα πρέπει να αναφέρουμε ότι αμέσως μόλις «τα πράγματα μπουν σε σειρά» όπως λένε χαρακτηριστικά αξιωματούχοι του Υπουργείου Οικονομικών , ίσως από το Μάιο, να ανοίξει ο 5ος κύκλος voucher ο οποίος μάλιστα θα καλύπτει και όλο το προηγούμενο διάστημα, από τον Μάιο δηλαδή του 2023 όταν και δόθηκε η εκκίνηση αυτής της διαδικασίας.

Υπάρχει ένας ακόμη αριθμός μηνυμάτων στα οποία τα βασικά παράπονα συντείνουν στο:

-Δεν βρίσκω τεχνικό

- Δεν βρίσκω να αγοράσω POS/ταμειακή

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Από τη βάση δεδομένων του Υπουργείου Οικονομικών προκύπτει ότι τα περισσότερα προβλήματα με την έλλειψη τεχνικών παρατηρούνται στην Αττική και όχι στην περιφέρεια.

Παρότι αναγνωρίζουν το πρόβλημα, διαβεβαιώνουν ότι δεύτερη παράταση ΔΕΝ θα υπάρξει. «Ο χρόνος ήταν επαρκής, δεν έπρεπε να αφεθούν τα πράγματα για την τελευταία στιγμή και άλλωστε έχουμε δώσει ήδη μία» ανέφεραν στο skai.gr. Σε αυτήν την περίπτωση όπως και σε αυτή της έλλειψης POS ή ταμειακών από το Υπουργείο προτρέπουν τις επιχειρήσεις να αγοράσουν τα μηχανήματα 2 σε 1 τα οποία δεν χρειάζονται διασύνδεση και δεν βρίσκονται σε έλλειψη.

Πηγή: skai.gr

