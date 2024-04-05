Ξεκίνησαν οι έλεγχοι από την ΑΑΔΕ στις επιχειρήσεις, οι οποίες δεν προχώρησαν στη διασύνδεση των POS με τις ταμειακές τους μηχανές, ούτε προγραμμάτισαν ραντεβού για να το κάνουν εντός Απριλίου στην ειδική εφαρμογή που έχει δημιουργηθεί. Οι έλεγχοι ξεκίνησαν αρχικά από 1.072 επιχειρήσεις με τζίρο άνω του 1 εκατ. ευρώ, όμως τις επόμενες ημέρες πρόκειται να επεκταθούν και στις υπόλοιπες επιχειρήσεις ασχέτως τζίρου. Η ΑΑΔΕ ξεκίνησε ήδη την επικοινωνία με τις υπόχρεες επιχειρήσεις που δεν συμμορφώθηκαν με τα χρονοδιαγράμματα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η καθυστέρηση στις διαδικασίες της διασύνδεσης οφείλεται σε ανωτέρα βία ή αμέλεια.

Υπενθυμίζεται πως όσες επιχειρήσεις δεν ολοκληρώσουν τη διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές βρίσκονται αντιμέτωπες με πρόστιμα 10.000 ευρώ αν τηρούν απλογραφικά βιβλία, και 20.000 ευρώ εάν τηρούν διπλογραφικά στοιχεία. Τα πρόστιμα αυτά μειώνονται στο μισό για επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους (πλην των τουριστικών). Σε περίπτωση υποτροπής εντός πενταετίας τα πρόστιμα διπλασιάζονται και για κάθε επόμενη ίδια παράβαση τριπλασιάζονται.

Παράλληλα, με σκοπό να μην δημιουργηθεί συμφόρηση κατά τις τελευταίες ημέρες του Απριλίου, η ΑΑΔΕ απέστειλε χθες Πέμπτη ηλεκτρονικό μήνυμα σε πάνω από 100.000 επιχειρήσεις που έχουν προγραμματισμένο ραντεβού με τεχνικό εγκατάστασης εντός του μήνα. Το μήνυμα ενημέρωνε πως «σε περίπτωση επικοινωνίας του τεχνικού μαζί σας με σκοπό τη διασύνδεση σε ημερομηνία προγενέστερη από εκείνη του προγραμματισμένου ραντεβού, παρακαλούμε όπως προχωρήσετε στη διασύνδεση, καθώς σε ενδεχόμενη αδυναμία του τεχνικού ανταπόκρισης την προγραμματισμένη ημέρα, ειδικά αν πρόκειται για τις τελευταίες ημέρες του Απριλίου, υπάρχει κίνδυνος μη εκπλήρωσης της υποχρέωσης διασύνδεσης εντός της οριζόμενης προθεσμίας».

Τέλος, υπενθυμίζεται πως από 1η Απριλίου ξεκίνησαν οι έλεγχοι σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις των 35 κλάδων λιανικής (ταξί, λαϊκές αγορές, περίπτερα κ.λπ.), που υποχρεούνται να έχουν εγκατεστημένα POS και να δέχονται συναλλαγές με κάρτες. Όσοι υπόχρεοι δεν το έχουν πράξει, βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με την επιβολή προστίμου ύψους 1.500 ευρώ ανά παράβαση.

