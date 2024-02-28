Λήγει αύριο Πέμπτη η προθεσμία για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας, αλλά και των τελευταίων δόσεων φόρου εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ.
Εκπρόθεσμη πληρωμή των τελών κυκλοφορίας συνεπάγεται πρόστιμο ισόποσο με την αξία τους, ενώ η εκπρόθεσμη πληρωμή των φόρων επιβαρύνεται με προσαύξηση 0,73% για κάθε μήνα καθυστέρησης.
Αύριο εξάλλου λήγει και η προθεσμία για τη διασύνδεση ταμειακών και POS, με την αγορά να ζητά για μια ακόμα φορά παράταση.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.