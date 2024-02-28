Λογαριασμός
Τέλος χρόνου αύριο για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας, φόρου εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ - Τα πρόστιμα εκπρόθεσμης πληρωμής

Εκπρόθεσμη πληρωμή των τελών κυκλοφορίας συνεπάγεται πρόστιμο ισόποσο με την αξία τους

Eforia

Λήγει αύριο Πέμπτη η προθεσμία για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας, αλλά και των τελευταίων δόσεων φόρου εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ.

Εκπρόθεσμη πληρωμή των τελών κυκλοφορίας συνεπάγεται πρόστιμο ισόποσο με την αξία τους, ενώ η εκπρόθεσμη πληρωμή των φόρων επιβαρύνεται με προσαύξηση 0,73% για κάθε μήνα καθυστέρησης.

Αύριο εξάλλου λήγει και η προθεσμία για τη διασύνδεση ταμειακών και POS, με την αγορά να ζητά για μια ακόμα φορά παράταση. 

Πηγή: skai.gr

