Πάνω από 5.000 ήταν οι αιτήσεις κατά την χθεσινή πρώτη ημέρα, του 4ου κύκλου χρηματοδότησης μέσω voucher για αγορά και διασύνδεση POS.

Όπως έχουν τονίσει σε ανακοίνωσή τους τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο 4ος κύκλος χρηματοδότησης, ο οποίος καλύπτει μέρος του κόστους, για την αγορά POS και τη διασύνδεση του με την ταμειακή μηχανή, καθώς και για μια σειρά επιπλέον ψηφιακών αναγκών των επιχειρήσεων.

Η ενίσχυση έχει τη μορφή επιταγής (voucher) και ο κάθε δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να τη χρησιμοποιήσει σε εγκεκριμένους προμηθευτές του Προγράμματος «Ψηφιακές Συναλλαγές».

Επισημαίνεται ότι το Πρόγραμμα «Ψηφιακές Συναλλαγές» των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης αποτελεί μέρος της δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», η οποία υλοποιείται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ Μ.Α.Ε.), στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης- Next Generation EU.

Η αίτηση γίνεται μέσω της πλατφόρμας digitalsme.gov.gr και οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση έως και την Τρίτη 12 Μαρτίου 2024, στις κάτωθι κατηγορίες:

• Κατηγορία 1: Προμήθεια νέου ή αντικατάσταση υφιστάμενου EFT/POS.

• Κατηγορία 3: Λήψη υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης & λογισμικών τιμολόγησης.

• Κατηγορία 4: Αναβάθμιση ΦΤΜ & ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με EFT/POS.

• Κατηγορία 5: Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ, εκτός των επιχειρήσεων εστίασης.

• Κατηγορία 6: Αντικατάσταση ΦΗΜ (ΦΤΜ ή ΑΔΗΜΕ ή ΕΑΦΔΣΣ) επιχειρήσεων εστίασης.

Επιπλέον, αναμένεται η έναρξη και 5ου κύκλου χρηματοδότησης για όσες επιχειρήσεις δεν εντάχθηκαν στους προηγούμενους κύκλους και δικαιούνται χρηματοδότησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τους 3 πρώτους κύκλους χρηματοδότησης έχουν εγκριθεί τα αντίστοιχα vouchers σε 121.138 επιχειρήσεις για την αγορά/αντικατάσταση POS, με το ποσό της χρηματοδότησης να ανέρχεται σε 18,1 εκατ. ευρώ και σε 169.837 επιχειρήσεις για την κάλυψη μέρους του κόστους διασύνδεσης των POS με τις ταμειακές, με το ποσό της χρηματοδότησης να ανέρχεται στα 22,5 εκατ. ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.