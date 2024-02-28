Το Bitcoin σημειώνει άνοδο για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα, θέτοντας το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα σε τροχιά για το μεγαλύτερο μηνιαίο κέρδος από τον Οκτώβριο του 2021.

Το κρυπτονόμισμα ξεπέρασε τα 60.000 δολάρια την Τετάρτη (60.404), ενώ εκτιμάται ότι θα μπορούσε σύντομα να ξεπεράσει το ρεκόρ των σχεδόν 69.000 δολαρίων που σημείωσε τον Νοέμβριο του 2021.

Η αξία όλου του Βitcoin σε κυκλοφορία έχει ξεπεράσει τα 2 τρισεκατομμύρια δολάρια αυτόν τον μήνα για πρώτη φορά σε δύο χρόνια, σύμφωνα με την πλατφόρμα κρυπτογράφησης CoinGecko.

Πηγή: skai.gr

