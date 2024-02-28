Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ρεκόρ διετίας για το Bitcoin ξεπέρασε τα 60.000 δολάρια

Το κρυπτονόμισμα ξεπέραε τα 60.000 δολάρια την Τετάρτη

Bitcoin

Το Bitcoin σημειώνει άνοδο για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα, θέτοντας το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα σε τροχιά για το μεγαλύτερο μηνιαίο κέρδος από τον Οκτώβριο του 2021.

Το κρυπτονόμισμα ξεπέρασε τα 60.000 δολάρια την Τετάρτη (60.404), ενώ εκτιμάται ότι θα μπορούσε σύντομα να ξεπεράσει το ρεκόρ των σχεδόν 69.000 δολαρίων που σημείωσε τον Νοέμβριο του 2021.

Η αξία όλου του Βitcoin σε κυκλοφορία έχει ξεπεράσει τα 2 τρισεκατομμύρια δολάρια αυτόν τον μήνα για πρώτη φορά σε δύο χρόνια, σύμφωνα με την πλατφόρμα κρυπτογράφησης CoinGecko. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Bitcoin
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark