Οι προθεσμίες που λήγουν και τα πρόστιμα για τους «ξεχασιάρηδες»

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Καθώς μπαίνουμε στη «διακεκαυμένη» περίοδο της προετοιμασίας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, λήγει τις επόμενες ημέρες μια σειρά προθεσμιών για την τακτοποίηση φορολογικών υποχρεώσεων. Υποχρεώσεις που αν αγνοηθούν θα κοστίσουν σημαντικά στα πορτοφόλια των «ξεχασιάρηδων».

Ξεκινώντας από τις υποχρεώσεις γύρω από το ακίνητο, σήμερα είναι η τελευταία ημέρα κατά την οποία οι ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι τα νοικιάζουν μέσω Airbnb, έχουν περιθώριο να επικαιροποιήσουν – αν απαιτείται – το προφίλ τους στο Μητρώο Βραχυχρόνιων Μισθώσεων. Επιπλέον είναι η τελευταία ημέρα για τυχόν διορθώσεις στις προσωρινές δηλώσεις που έχουν υποβάλει και αφορούν λ.χ. λοιπούς δικαιούχους, ή ποσοστά εισοδήματος. Ένα ακίνητο το οποίο είχε δηλωθεί σε βραχυχρόνια μίσθωση το 2022 αλλά πέρυσι δεν δούλεψε, πρέπει να διορθωθεί στο μητρώο και το ίδιο ισχύει και στην αντίθετη περίπτωση. Οι αμελείς κινδυνεύουν με πρόστιμα από 5.000€ έως 20.000€ ή το 50% των εσόδων που δεν δηλώθηκαν.

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία ειδικά για τις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης και την υποχρέωση τους να στείλουν τα στοιχεία όλων των συναλλαγών που πραγματοποίησαν το 2023 εξέπνευσε τη Δευτέρα με τα πρόστιμα εδώ να φτάνουν και τις 500.000€

Την Παρασκευή 1η Μαρτίου λήγει και η παράταση που δόθηκε στους ιδιοκτήτες ασφαλισμένων έναντι φυσικών καταστροφών ακινήτων ώστε να μπουν στην σχετική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ και να αντιστοιχίσουν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο με το ακίνητο και να κερδίσουν έτσι έκπτωση 10% στον φετινό ΕΝΦΙΑ. Το ακίνητο πρέπει να είναι ασφαλισμένο ταυτόχρονα για πλυμμήρες,σεισμούς και πυρκαγιές και η ασφαλισμένη αξία ειδικά για φέτος να είναι τουλάχιστον 900€/τ.μ.

Μια ημέρα νωρίτερα, την Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου, ολοκληρώνεται και η παράταση που παραχώρησε το Υπουργείο Οικονομικών για την πληρωμή των φετινών τελών κυκλοφορίας. Σε περίπτωση αμέλειας, ο ιδιοκτήτης του Ι.Χ. θα κληθεί να πληρώσει το διπλάσιο του ύψους των τελών.

Έχουν παρατηρηθεί πολλές περιπτώσεις κάθε χρόνο κατά τις οποίες ιδιοκτήτες Ι.Χ. πληρώνουν μέσω e banking λίγο πρίν τα μεσάνυχτα αλλά να πληρώνουν τελικά το πρόστιμο γιατί η πληρωμή αργεί να φανεί στο σύστημα της ΑΑΔΕ. Μια λύση σε τέτοια περίπτωση θα μπορούσε να αποτελέσει το σύστημα άμεσης πληρωμής IRIS.

Παράλληλα ολοκληρώνεται και το χρονικό διάστημα που είχαν στη διάθεση τους όσοι ήθελαν να θέσουν σε ακινησία το όχημα τους και να γλιτώσουν έτσι τα τέλη κυκλοφορίας.

Σήμερα επίσης λήγει και η προθεσμία για όσα ζευγάρια θέλουν να υποβάλουν φέτος χωριστές φορολογικές δηλώσεις. Όσοι έχουν κάνει ήδη σχετική αίτηση τα προηγούμενα χρόνια δεν χρειάζεται να την επαναλάβουν παρά μόνο αν θέλουν τα μέλη του ζευγαριού να επιστρέψουν στο καθεστώς της κοινής δήλωσης.

Επιπλέον η αυριανή, είναι η τελευταία ημερά για την πληρωμή της τελευταίας δόσης για τον ΕΝΦΙΑ και το φόρο εισοδήματος αλλά και για δόση ρύθμισης οφειλών σε ΕΦΚΑ και ΑΑΔΕ.

