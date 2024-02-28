Στις τριετίες και ποιοι εργαζόμενοι τις δικαιούνται αναφέρθηκε μιλώντας στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Αταίριαστοι» ο εργατολόγος, Γιάννης Καρούζος μετά από καταγγελίες πολιτών οι οποίοι αναρωτιούνται γιατί δεν βλέπουν κάποια αύξηση στο μισθό τους.

Συγκεκριμένα, ο κ. Καρούζος ανέφερε ότι:

Πρώτον, η τριετία δίνεται σαν επίδομα στον εργαζόμενο εφόσον δεν έχει συμπληρώσει τα 9 έτη σε διάφορους εργοδότες ή στον ίδιο μέχρι 14.2.2012.Άρα, πρώτο κριτήριο να μην έχει συμπληρώσει τα 9 έτη.

Δεύτερον, είναι πιθανόν κάποιοι να μην συμπληρώνουν την τριετία το 2024 αλλά λίγο αργότερα.

Σε περίπτωση που τελικά τους πιάνουν οι τριετίες αυτό που έχουν να κάνουν οι εργαζόμενοι σύμφωνα με τον κ. Καρούζο είναι να πάνε στον εργοδότη που έπιασαν πρόσφατα δουλειά και είτε να προσκομίσουν αριθμό πρωτοκόλλου ή να στείλουν με email όλη την προϋπηρεσία τους.

Ποιες διατάξεις μπερδεύουν

Ο κ. Καρούζος αναφέρθηκε επίσης σε κάποια τρικ των εργοδοτών προκειμένου να μην πληρώσουν τις τριετίες στους εργαζομένους τους.

Όπως είπε, όταν ένας εργαζόμενος έχει πάνω από το βασικό μισθό, τότε συμψηφίζεται η προϋπηρεσία του σαν επίδομα. Επίσης, όταν δίνουν ένα bonus οι εργοδότες, τότε δεν δίνουν τριετίες στους εργαζομένους και επικαλούνται την διάταξη του νόμου. Ωστόσο, ο κ. Καρούζος διευκρινίζει ότι μόνο Οποίος παίρνει κλειστό μισθό πάνω από το βασικό δεν παίρνει τις τριετίες.

Ένα ακόμα τρικ είναι το επίδομα γάμου με τους εργοδότες να αναγκάζουν τους εργαζομένους να διαλέξουν είτε το επίδομα γάμου, είτε τις τριετίες. Ωστόσο, δεν συμψηφίζονται αυτά τα δυο, σύμφωνα με τον κ. Καρούζο.

Σύμφωνα με τον ίδιο οι τριετίες αφορούν ή τον κατώτατο μισθό ή όποιον βρίσκεται στο όριο του κλαδικού μισθού.



