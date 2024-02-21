Συνάλλαγμα: Το ευρώ υποχωρεί οριακά κατά 0,02%, στα 1,0810 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει οριακή πτώση σε ποσοστό 0,02% και διαμορφώνεται στα 1,0810 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 162,1580 γεν, στο 0,8560 με τη στερλίνα και στο 0,9512 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου ενισχύεται σε ποσοστό 0,07% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 150,0280 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει οριακή άνοδο κατά 0,02% και διαμορφώνεται στα 1,2626 δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

