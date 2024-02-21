Ξεπέρασαν τα 32,7 εκατομμύρια οι τουρίστες που επισκέφθηκαν πέρυσι τη χώρα μας, με αποτέλεσμα οι εισπράξεις από τον τουρισμό να αγγίξουν τα 20,5 δισ. ευρώ.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις παρουσίασαν αύξηση κατά 15,7% σε σύγκριση με το 2022 και διαμορφώθηκαν στα 20,459,5 δισ. ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά 11,5%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 11,158,3 εκατ. ευρώ, καθώς και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-27 κατά 18,5%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 8,591, δισ. ευρώ. Συγκεκριμένα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 9,058,9 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 12,4%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ εμφάνισαν αύξηση κατά 7,8% και διαμορφώθηκαν στα 2,099 δισ. ευρώ. Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 9,5% και διαμορφώθηκαν στα 3,563 δισ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 11,6% και διαμορφώθηκαν στα 1,425,δισ. ευρώ. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, άνοδο κατά 5,8% σημείωσαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3,307 δισ. ευρώ, καθώς και οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 14,0% και διαμορφώθηκαν στα 1,367 δισ. ευρώ. Τέλος, οι εισπράξεις από τη Ρωσία μειώθηκαν κατά 20,8% και διαμορφώθηκαν στα 32,8 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά την ταξιδιωτική κίνηση, κατέγραψε αύξηση κατά 17,6% και διαμορφώθηκε σε 32,7 εκατ. ταξιδιώτες, έναντι 27,8 εκατ. ταξιδιωτών το 2022. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 12,7%, ενώ αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών κατά 34,9%. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 19,65 εκατ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 15,6% σε σύγκριση με το 2022, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27 αυξήθηκε κατά 20,8% και διαμορφώθηκε σε 13,01 εκατ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 11,5%, καθώς και αυτή από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ, που αυξήθηκε κατά 24,4%. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε αύξηση κατά 9,5% και διαμορφώθηκε σε 4,7 εκατ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 4,2% και διαμορφώθηκε σε 1,831 εκατ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ 27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 2,4% και διαμορφώθηκε σε 4,5 εκατ. ταξιδιώτες, καθώς και αυτή από τις ΗΠΑ, που αυξήθηκε κατά 29,2% σε 1,4 εκατ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία μειώθηκε κατά 1,0% και διαμορφώθηκε σε 35,7 χιλ. ταξιδιώτες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

