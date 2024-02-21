Χατζηδάκης στον ΣΚΑΪ: «Οι τράπεζες να διατηρήσουν και φέτος τις χαμηλότερες χρεώσεις για τα στεγαστικά»

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης ζήτησε από τις τράπεζες να διατηρήσουν και φέτος τα χαμηλάεπιτόκια των στεγαστικών δανείων, μιλώντας σήμερα το πρωί στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

«Εμείς, όχι μόνο ελπίζουμε, αλλά δεν μπορούμε να διανοηθούμε ότι οι τράπεζες δεν θα επεκτείνουν τις χαμηλότερες χρεώσεις για τα στεγαστικά δάνεια, τις οποίες είχαν υιοθετήσει πέρυσι για έναν χρόνο. Επειδή τα επιτόκια σε ευρωπαϊκό επίπεδο παραμένουν ψηλά, θεωρούμε ότι θα προχωρήσουν προς τα εκεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε πως αυτό απορρέει τόσο από την καλή εικόνα της ελληνικής οικονομίας όσο και από την απόκτηση της επενδυτικής βαθμίδας.

«Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι τράπεζές μας ήταν σακατεμένες την περασμένη δεκαετία και αν δεν έχουμε ένα υγιές τραπεζικό σύστημα, δεν έχουμε και υγιή οικονομία. Αν δείτε θα στοιχεία, θα δείτε ότι τα επιτόκια έχουν ανέβει σε όλη την Ευρώπη και φυσικά και στην Ελλάδα. Η διαφορά στα επιτόκια σε σχέση με πέρυσι έχει περιοριστεί. Δηλαδή η διαφορά του μέσου όρου των ευρωπαϊκών επιτοκίων σε σχέση με τα ελληνικά επιτόκια είναι μικρότερη ακριβώς λόγω του ότι η οικονομία προόδευσε και έχουμε την επενδυτική βαθμίδα. Ένα ακόμα θετικό αποτέλεσμα της επενδυτικής βαθμίδας», όπως είπε ο Υπουργός.

Αναφορικά με το spread επιτοκίου δανείων και καταθέσεων, ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε πως «εκτός από τα επιτόκια στις καταθέσεις ταμιευτήριου που πράγματι είναι μικρά, οι τράπεζες δεν έχουν και λόγο να τα αυξήσουν υπό την έννοια ότι έχουν 112 δισ. δάνεια και 200 δισ. καταθέσεις. Άρα δεν έχουν λόγο να δώσουν παραπάνω επιτόκια για να μαζέψουν χρήμα, γιατί έχουν χρήμα. Υπάρχουν όμως άλλες δυνατότητες για τους καταναλωτές».

Όπως είπε ο Υπουργός, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ άλλων προϊόντων που παρέχουν οι τράπεζες, για τα οποία οι ίδιες θα πρέπει να ενημερώνουν περισσότερο τους καταναλωτές, και των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου, με επιτόκιο 4%. «Εμείς δεν λέμε: «πήγαινε να πάρεις αυτό» ‘η «πήγαινε να πάρεις τα άλλα προϊόντα των τραπεζών». Ο καθένας είναι ελεύθερος πολίτης να κάνει ό,τι θέλει», σημείωσε.

Επιπρόσθετα αναφέρθηκε και στη δυνατότητα μη τραπεζικά ιδρύματα να δίνουν δάνεια. «Αυτό που θέλουμε εμείς είναι να λειτουργεί ο ανταγωνισμός. Και γι’ αυτό επενδύουμε στον 5ο πυλώνα του τραπεζικού συστήματος και επιτρέψαμε με νόμο που πέρασε τον Δεκέμβριο μη τραπεζικά ιδρύματα, όπως γίνεται σε πολλές άλλες χώρες τις Ευρώπης, να δίνουν δάνεια όχι μόνο καταναλωτικά, αλλά και στεγαστικά και κάποια επιχειρηματικά. Διότι θέλουμε να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός», ανέφερε.

