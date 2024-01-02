Στην ιστοσελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής τα τιμολόγια ρεύματος για τον Ιανουάριο

Δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων, τα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας για τον Ιανουάριο, συγκεντρωτικά για το σύνολο των προμηθευτών για οικιακή και επαγγελματική χρήση.

Τα στοιχεία έχουν αναρτηθεί στη διεύθυνση https://invoices.rae.gr και περιλαμβάνουν τις χρεώσεις για τα «πράσινα» τιμολόγια, που είναι υποχρεωτικά για όλους τους προμηθευτές, με κοινή φόρμουλα υπολογισμού τα «μπλε» που είναι σταθερά και τα κίτρινα (κυμαινόμενα).

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, οι χρεώσεις για τα πράσινα τιμολόγια κυμαίνονται από 13,635 έως 19,8 σεντς ανά κιλοβατώρα, ενώ τα μπλε (σταθερά) κλιμακώνονται από 14,9 έως 36 σεντς και τα κίτρινα (όσα έχουν ανακοινωθεί) από 12,653 έως 16,69 σεντς.

Ο πίνακας περιλαμβάνει την πάγια χρέωση και την τελική τιμή προμήθειας του σχετικού μήνα, κατόπιν υπολογισμού τυχόν εκπτώσεων. Για τη διαφανή ενημέρωση των καταναλωτών, αναγράφεται η προϋπόθεση βάσει της οποίας χορηγείται η εκάστοτε έκπτωση.

Όπως επισημαίνει η Αρχή:

Για τη διευκόλυνση των καταναλωτών στη σύγκριση των τιμών των προϊόντων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, η Αρχή θα διατηρεί στην ιστοσελίδα της δυναμικό «Πίνακα Δημοσίευσης των Τιμών Ρεύματος», ο οποίος θα περιλαμβάνει τις τιμές των ειδικών (πράσινων) τιμολογίων, καθώς και τις τιμές των σταθερών «μπλε» τιμολογίων, δηλαδή των τιμολογίων που η τιμή τους παραμένει σταθερή καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, χρονικής έκτασης τουλάχιστον ενός (1) έτους, και των κυμαινόμενων «κίτρινων» τιμολογίων.

Κατά τον τρόπο αυτό, οι καταναλωτές θα μπορούν εύκολα και γρήγορα να συγκρίνουν τις τιμές όλων των προϊόντων όλων των προμηθευτών.

Ο καταναλωτής δύναται να επιλέξει κατηγορία τιμολογίου (οικιακό, επαγγελματικό), καθώς και τον μήνα κατανάλωσης. Ως προεπιλογή εμφανίζονται τα ειδικά τιμολόγια του τρέχοντος μήνα.

Οι τιμές του εκάστοτε μήνα θα αναρτώνται στον πίνακα δημοσίευσης των τιμών ρεύματος ως εξής:

1) Οι τιμές των ειδικών «πράσινων» τιμολογίων θα αναρτώνται στον πίνακα έως την 5η ημέρα κάθε μήνα.

2) Οι τιμές των σταθερών «μπλε» τιμολογίων θα αναρτώνται στον πίνακα την 1η ημέρα κάθε μήνα. Σε περίπτωση νέου προϊόντος, αυτό θα προστίθεται εντός δύο ημερών από την διάθεσή του από τον προμηθευτή.

3) Οι τιμές των κυμαινόμενων «κίτρινων» τιμολογίων θα αναρτώνται στον πίνακα εντός δύο ημερών από την ημέρα που οριστικοποιούνται. Αναλυτικότερα, οι τιμές των «κίτρινων ex-ante» τιμολογίων (αυτά, των οποίων όλοι οι όροι τιμολόγησης ανακοινώνονται πριν τον μήνα κατανάλωσης, ή το αργότερο την 1η μέρα του μήνα κατανάλωσης) θα αποτυπώνονται στον πίνακα την 1η ημέρα κάθε μήνα, ενώ οι τιμές των «κίτρινων ex-post» τιμολογίων θα αναρτώνται στον πίνακα κατά μέγιστο δύο μήνες μετά τον μήνα εφαρμογής τους (για παράδειγμα, την 1η Μαρτίου 2024 θα συμπληρωθούν στον πίνακα που αφορά τον Ιανουάριο 2024 οι τιμές των ex-post κίτρινων τιμολογίων).

