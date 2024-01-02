Δεν φέρνει πρόσθετες επιβαρύνσεις για τους καταναλωτές το τέλος των επιδοτήσεων στο ρεύμα, καθώς οι τιµές της κιλοβατώρας που ανακοίνωσαν οι πάροχοι για τον Ιανουάριο (πράσινο τιμολόγιο) κυµαίνονται στα ίδια ή και χαμηλότερα επίπεδα από αυτά των επιδοτήσεων.

Η θετική αυτή εξέλιξη είναι αποτέλεσμα πρωτίστως της συνεχιζόμενης αποκλιμάκωσης της τιμής του φυσικού αερίου στη διεθνή αγορά και των ήπιων καιρικών συνθηκών που κρατάνε χαμηλά τη χονδρεμπορική τιμή ρεύματος και δευτερευόντως του ανταγωνισμού μεταξύ των παρόχων που προκάλεσε η παρέμβαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θεόδωρου Σκυλακάκη.

Ειδικότερα, η ΔΕΗ ανακοίνωσε χρέωση στα 13,63 σεντς ανά κιλοβατώρα για κατανάλωση έως 500 κιλοβατώρες τον μήνα. Για καταναλώσεις άνω των 500 κιλοβατωρών, η χρέωση είναι 14,59 σεντς ανά κιλοβατώρα. Για όσους πελάτες έχουν νυχτερινό τιμολόγιο, η χρέωση νύχτας είναι 11,15 σεντς ανά κιλοβατώρα.

Στην Protergia, η χρέωση είναι στα 14,26 σεντς ανά κιλοβατώρα.

Στην ΗΡΩΝ, η χρέωση είναι στα 14,05 σεντς ανά κιλοβατώρα.

Στην Elpedison η χρέωση είναι στα 17,06 σεντς ανά κιλοβατώρα

Στην Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, η χρέωση είναι 14,26 σεντς ανά κιλοβατώρα.

Στην NRG η χρέωση είναι 14,1 σεντς ανά κιλοβατώρα.

Στην ZeniΘ, η χρέωση είναι 16,94 σεντς ανά κιλοβατώρα.

Στην Volton, η χρέωση είναι 14,42 σεντς ανά κιλοβατώρα.

Στην Volterra, η χρέωση είναι 14,39 σεντς ανά κιλοβατώρα.

Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Ιανουαρίου όσοι καταναλωτές δεν έχουν επιλέξει κάποιο άλλο τιμολόγιο, εντάσσονται υποχρεωτικά στο πράσινο. Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου έχουν δικαίωμα εναντίωσης, χωρίς όμως αναδρομική ισχύ. Μπορούν, δηλαδή, να επιλέξουν να αλλάξουν τιμολόγιο ή πάροχο, θα πληρώσουν όμως με βάση τις χρεώσεις του πράσινου για όσες ημέρες παραμείνουν σε αυτό.

Όπως σημειώνει ρεπορτάζ της Καθημερινής, οι καταναλωτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η βασική τιμή προμήθειας ρεύματος στο πράσινο τιμολόγιο μπορεί να αλλάζει ανά εξάμηνο, αλλά οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να τους ενημερώνουν γραπτώς δύο μήνες νωρίτερα. Η έκπτωση στη βασική τιμή προμήθειας, όπως και το πάγιο μπορούν να αλλάζουν κάθε μήνα και να ανακοινώνονται κάθε 1η του μηνός μαζί με την τελική τιμή χρέωσης της κιλοβατώρας.

Οι καταναλωτές μπορεί να αλλάξουν οποιαδήποτε στιγμή τιμολόγιο ή πάροχο χωρίς επιβάρυνση.

