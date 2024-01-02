«Ποδαρικό» με άνοδο στις αποδόσεις των ομολόγων έκανε το 2024

Σταθεροποιητικές τάσεις επικρατούν στην αγορά των ομολόγων, καθώς μετά την «ευφορία» που επικράτησε τις τελευταίες ημέρες του 2023 οι επενδυτές αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι -παρά την αναμενόμενη μείωση τους εντός του 2024- τα επιτόκια θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα για αρκετά χρόνια ακόμη.

Υπενθυμίζεται ότι τον προηγούμενο μήνα η προσδοκία μείωσης των επιτοκίων είχε οδηγήσει σε ράλι τις περισσότερες αγορές ομολόγων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς ομολόγου υποχώρησε κάτω από το 3%.

Ωστόσο, όσο η αγορά επανέρχεται σε μία πιο ρεαλιστική αποτίμηση της κατάστασης, γίνεται αντιληπτό ότι τα μηδενικά -αν όχι αρνητικά επιτόκια- που επικράτησαν την περίοδο 2014-2022, πολύ δύσκολα θα τα ξαναδούμε.

Οι προθεσμιακές αγορές χρήματος πάντως, προεξοφλούν ότι οι δύο μεγαλύτερες Κεντρικές Τράπεζες, η αμερικανική Fed και στη ζώνη του ευρώ η ΕΚΤ, θα προχωρήσουν εντός του 2024 σε μία μείωση των επιτοκίων τους αθροιστικά κατά 1,5% η κάθε μία.

Για τα επιτόκια του ευρώ αυτό συνεπάγεται ότι έως το τέλος του 2024 θα υποχωρήσει στο 2,5% από 4% που είναι σήμερα. Ωστόσο εκτιμάται ότι δεν θα υποχωρήσει κάτω από το 2% τουλάχιστον έως το τέλος του 2026.

Αντίστοιχα, για το δολάριο προβλέπεται ότι το επιτόκιο θα υποχωρήσει στο 3,75% έως το τέλος του 2024 και στο 3% στο τέλος του 2026.

Πάντως, πτωτικά κινήθηκαν σήμερα, την πρώτη εργάσιμη ημέρα του 2024, τα ελληνικά ομόλογα, παρόλο που η επαναφορά της Ελλάδος στους κορυφαίους δείκτες αναφοράς παγκόσμιου χρέους από την 1η Ιανουαρίου από την Bloomberg Index αναμένεται να συνοδευτεί από εισροές επενδυτικών κεφαλαίων.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την Citigroup τα ελληνικά κρατικά ομόλογα θα αποτελούν το 1,1% του δείκτη Euro Treasury του Bloomberg μετά την ένταξή της.

Στην δευτερογενή αγορά ομολόγων, σήμερα, και πιο συγκεκριμένα στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών (ΗΔΑΤ) της Τραπέζης της καταγράφηκαν συναλλαγές 24 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 15 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε εντολές αγοράς.

Η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου διαμορφώθηκε στο 3,16% από 3,06% που έκλεισε στο τέλος του '23 έναντι 2,05% του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου, με αποτέλεσμα το περιθώριο να διαμορφωθεί στο 1,11%.

Στην αγορά συναλλάγματος, πτωτικά κινείται το ευρώ έναντι του δολαρίου, με αποτέλεσμα το απόγευμα το ευρωπαϊκό νόμισμα να διαπραγματεύεται στα 1,095 δολ. από το επίπεδο των 1,104 δολ., που άνοιξε η αγορά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

