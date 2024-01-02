Χρηματιστήριο : Άνοδος 1,12% και 69,37 εκατ. ευρώ η αξία των συναλλαγών στο κλείσιμο

Ανοδικά κινήθηκαν οι τιμές των μετοχών στην πρώτη συνεδρίαση του 2024, με την αγορά να καταγράφει σημαντικά κέρδη και να υπερβαίνει τα επίπεδα των 1.300 μονάδων. Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος, από την υψηλή κεφαλαιοποίηση βρέθηκαν οι μετοχές της ΔΕΗ και της Πειραιώς.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.307,63 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,12%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.311,86 μονάδες (+1,45%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 69,37εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 21.826.216 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,26%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,87%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΔΕΗ (+4,93%), της Πειραιώς (+3,00%), της Lamda Development (+2, 96%), της Elvalhalcor (+2,70%), της Ελλάκτωρ (+2,35%), του ΟΤΕ (+1,78%) και της Εθνικής (+1,59%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Σαράντης (-1,19%), της Quest Συμμετοχών (-0,71%) και της Τιτάν (-0,70%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Ιντραλότ και η Alpha Bank διακινώντας 8.939.912 και 3.080.315 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Ιντραλότ με 9,98 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 6,38 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 79 μετοχές, 31 πτωτικά και 13 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Μουζάκης (κ) +9,72% και Εκτέρ +8,93%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Λάνακαμ(κ) -4,63% και Ακρίτας -4, 03%

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 21,3000 -0,70%

ALPHA BANK: 1,5470 +0,52%

AEGEAN AIRLINES: 11,3600 +0,18%

VIOHALCO: 5,2900 +0,57%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 13,1400 -0,15%

ΔΕΗ: 11,7100 +4,93%

COCA COLA HBC: 26.5000 +0,30%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,6100 +2,35%

ΕΛΠΕ: 7,2900 +0,14%

ELVALHALCOR: 1,9000 +2,70%

ΕΘΝΙΚΗ: 6,3900 +1,59%

ΕΥΔΑΠ: 6,1400 +0,82%

EUROBANK: 1,6290 +1,18%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,5800 -0,71%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,9600 +2,96%

MOTOR OIL: 24,0000 +1,01%

JUMBO: 25,1000 -0,08%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 37,1600 +1,25%

ΟΛΠ: 23,2000 αμετάβλητη

ΟΠΑΠ: 15,5500 +1,17%

ΟΤΕ: 13,1300 +1,78%

AUTOHELLAS: 12,8600 +0,63%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,2960 +3,00%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 8,2800 -1,19%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 16,0700 +1,07%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

