Steve Forbes: «Η επάνοδος της ελληνικής οικονομίας δίνει μαθήματα στις ΗΠΑ»

«Μια αξιοσημείωτη θετική αλλαγή» για την Ελλάδα χαρακτηρίζει την πρόσφατη ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας από τον οίκο αξιολόγησης Standard & Poor's ο Steve Forbes, Πρόεδρος της εταιρίας Forbes Media. Στο podcast «What’s Ahead» που παρουσιάζει ο ίδιος, αναλύει πώς η χώρα πέτυχε μια «εκπληκτική στροφή» από τότε που ανέλαβε την εξουσία η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, και κατάφερε να γίνει «πρότυπο» για άλλες χώρες.

«Το 2019, ένα συντηρητικό κόμμα εξελέγη, φέρνοντας στην εξουσία έναν νέο Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο ίδιος κατάλαβε ότι ο μόνος τρόπος για να ξεφύγει αυτή η χώρα από το θανάσιμο τέλμα της ήταν να προχωρήσει σε δοκιμασμένα και αληθινά οικονομικά μέτρα υπέρ της ανάπτυξης», σημειώνει ο Steve Forbes και συμπληρώνει: «Ο φορολογικός συντελεστής για τις επιχειρήσεις μειώθηκε από το 29% στο 22%. Οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που καταργούν θέσεις εργασίας μειώθηκαν κατά σχεδόν 20%. Οι προσαυξήσεις φόρου εισοδήματος που θεσπίστηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης καταργήθηκαν. Συνεχίστηκαν οι δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη άρχισε να εφαρμόζει ένα σοβαρό πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων κρατικών περιουσιακών στοιχείων, το οποίο μακροπρόθεσμα αναμένεται να οδηγήσει σε μια καλή ροή εσόδων και θα δημιουργήσει μια λιγότερο ασφυκτική οικονομία. Ο τρόπος που η χώρα υποδέχθηκε τις ξένες επενδύσεις, ιδίως στην υψηλή τεχνολογία. Το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ που μειώνεται σταθερά. Το αποτέλεσμα είναι μια εύρωστη οικονομία που αποτελεί ευχάριστη “παραφωνία” σε ένα θλιβερό οικονομικό περιβάλλον», σημειώνει ο Πρόεδρος της Forbes Media.

Ο Forbes κάνει μια σύγκριση με την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία, όπως λέει, αντιστάθηκε στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και λίγο έλειψε να στοιχίσει στη χώρα την παραμονή στο ευρώ. «Κάποια στιγμή, οι ψηφοφόροι επέλεξαν ακόμα και ένα ανόητο, αριστερό καθεστώς που προσπάθησε αδέξια να βγάλει την Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο Steve Forbes προτρέπει επίσης τις άλλες κυβερνήσεις να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Ελλάδας και «να μιμηθούν τις συναρπαστικές μεταρρυθμίσεις της», όπως λέει. «Δεν είναι περίεργο που ο πρωθυπουργός και το κόμμα του κέρδισαν πρόσφατα την επανεκλογή με ευκολία. Τώρα, πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα» τονίζει, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι «η κατεύθυνση της Ελλάδας αποτελεί πρότυπο για το είδος των πολιτικών που τα περισσότερα έθνη, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, έχουν μεγάλη ανάγκη να μιμηθούν».

